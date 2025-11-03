Husqvarna TE 300 / FE 350 Pro 2026: Αγωνίζομαι στο χώμα και είμαι Pro

Δίχρονο ή τετράχρονο δεν έχει σημασία, αν είστε αγωνιζόμενος στα εντούρο η Husqvarna έχει έτοιμο το όπλο σας για το 2026.

Και οι δύο μοτοσικλέτες της Husqvarna διακρίνονται αμέσως από τα λευκά τους πλαίσια και το γκρι αμάξωμα, ενώ πλέον συνοδεύονται από μία εκτενή λίστα τεχνικών αξεσουάρ με στόχο τη βελτιωμένη ανθεκτικότητα. Σχεδιασμένες για τις ανάγκες μιας απαιτητικής οδήγησης εκτός δρόμου, αυτές οι νέες μοτοσικλέτες δείχνουν έτοιμες για όλα.

Τα TE 300 Pro και FE 350 Pro είναι σχολαστικά συναρμολογημένα γύρω από ένα πλαίσιο χρωμίου-μολυβδαινίου. Μαζί με το αναβαθμισμένο πιρούνι κλειστού φυσιγγίου WP XACT και το ομοίως αναβαθμισμένο αμορτισέρ WP XACT, κάθε ένα εξ αυτών προσφέρει εξαιρετική ευελιξία σε τεχνικό έδαφος και σταθερότητα που εμπνέει σιγουριά σε υψηλότερες ταχύτητες. Νέα ελατήρια και ένα μονοκόμματο hydrostop εξασφαλίζουν βελτιωμένα χαρακτηριστικά απόσβεσης. Συμπληρώνοντας τις ενημερώσεις, έχουν εισαχθεί νέες ρυθμίσεις συμπίεσης και επαναφοράς για να διατηρείται η ισορροπία του πλαισίου και να βελτιώνεται ο συνολικός χειρισμός. Για μια εξατομικευμένη ρύθμιση, η ανάρτηση συνεχίζει να ρυθμίζεται εύκολα χειροκίνητα.

Για το 2026 και τα δύο μοντέλα Pro διαθέτουν ανεμιστήρες ψυγείου (βεντιλατέρ), με ένα απλοποιημένο καπάκι και προστατευτικό σωλήνα καυσίμου να ολοκληρώνουν τις τεχνικές βελτιώσεις. Τα TE 300 Pro και FE 350 Pro μπορούν να προσαρμοστούν περαιτέρω χρησιμοποιώντας τους διακόπτες επιλογής χάρτη. Με βάση τις προσωπικές προτιμήσεις ή το έδαφος, δύο προκαθορισμένοι χάρτες κινητήρα μπορούν εύκολα να εναλλάσσονται μεταξύ τους, παρέχοντας στους αναβάτες τη δυνατότητα επιλογής καμπυλών ισχύος. Στο FE 350 Pro ελέγχει επίσης τόσο το traction control όσο και το quickshifter. Τέλος, μια ολοκληρωμένη επιλογή τεχνικών αξεσουάρ ολοκληρώνει την κατασκευή κάθε μoντέλου, σε μια προσπάθεια να γλυτώσει ο αναβάτης από το άγχος της βελτίωσης.

Βασικά χαρακτηριστικά Husqvarna TE 300 Pro / FE 350 Pro 2026

• Νέα γκρι κουστούμια με αποκλειστικά γραφικά

• Νέο γκρι κάλυμμα σέλας με επιπλέον ραβδώσεις

• Νέα προστατευτικά για τα σωληνάκια τροφοδοσίας καυσίμου

• Νέο καπάκι ψυγείου για ευκολότερο έλεγχο της στάθμης

• Ανεμιστήρες (βεντιλατέρ) ψυγείου και στα δύο μοντέλα

• Λευκό πλαίσιο, αποκλειστικό στα Pro μοντέλα

• Προστατευτικά πλαισίου

• Τροχοί Factory Racing με ζάντες EXCEL Takasago και κέντρα CNC

• Αναβαθμισμένο πιρούνι WP XACT Closed Cartridge

• Αναβαθμισμένο αμορτισέρ WP XACT

• Δύο χαρτογραφήσεις

• Quickshifter και Traction Control (FE 350 Pro)

• Υδραυλικός συμπλέκτης και σύστημα φρένων Brembo

• Δίσκοι φρένων Galfer

• Συρματασφάλιση στο πετάλι του πίσω φρένου

• Προστατευτικά δίσκων φρένων μπροστά και πίσω

• Ιμάντας έλξης μπροστά

• Πίσω γρανάζι Supersprox Stealth

• Γκριπ ODI

• Τιμόνι ProTaper

• Ελαστικά Michelin Enduro

