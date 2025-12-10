Riding Tips Event με τον Βασίλη Μπούδρο στη BMW Motorrad Sfakianakis

Ανοιχτή εκδήλωση για τεχνικές οδήγησης adventure και off-road στο Μαρούσι

Η BMW Motorrad Sfakianakis στο Μαρούσι θα φιλοξενήσει την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, στις 18:00, μια ξεχωριστή εκδήλωση αφιερωμένη στην οδήγηση adventure μοτοσυκλετών. Επίσημος προσκεκλημένος θα είναι ο Βασίλης Μπούδρος, εκπαιδευτής και πρεσβευτής της BMW Motorrad Hellas, ο οποίος θα μοιραστεί με το κοινό εμπειρίες, τεχνικές και πρακτικές συμβουλές για κάθε επίπεδο αναβάτη

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο Μπούδρος θα παρουσιάσει αναλυτικά θέματα που αφορούν τη σωστή προετοιμασία αναβάτη και μοτοσυκλέτας, τις βασικές αρχές χειρισμού σε adventure μοντέλα, καθώς και τις πιο αποτελεσματικές πρακτικές για ασφαλή και απολαυστική κίνηση σε off-road διαδρομές. Το κοινό θα έχει επίσης τη δυνατότητα να συζητήσει μαζί του, να θέσει ερωτήσεις και να δει από κοντά τα νεότερα adventure μοντέλα της BMW Motorrad.

Η συμμετοχή είναι ανοιχτή σε όλους, από νέους έως έμπειρους αναβάτες, καθώς και σε όσους ενδιαφέρονται για την τεχνολογία και τη φιλοσοφία της BMW Motorrad. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις της Sfakianakis στη Λεωφόρο Κηφισίας 24Β.