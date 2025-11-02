Το πρωτότυπο μοντέλο με το χαμηλωμένο αμάξωμα και το εντυπωσιακό kit παρουσιάζεται στην έκθεση SEMA του Λας Βέγκας.

Στο περίπτερο της Toyota Αμερικής στην έκθεση βελτιωμένων οχημάτων SEMA 2025 (4-7 Νοεμβρίου στο Λας Βέγκας) ξεχωρίζει σαφώς το bZ Time Attack Concept. Πρόκειται για ένα πρωτότυπο ηλεκτρικό, το οποίο βασίζεται στο bZ παραγωγής (γνωστό ως bZ4X στην Ευρώπη).

Η κίνηση περνά σε όλους τους τροχούς μέσω δύο ηλεκτροκινητήρων, οι οποίοι έχουν επαναρυθμιστεί από την Toyota R&D ώστε να αποδίδουν συνδυαστικά 408 ίππους.

Οι αλλαγές δεν σταματούν εδώ: το αμάξωμα είναι χαμηλωμένο κατά 15 εκατοστά (!), έχουν τοποθετηθεί ελατήρια της TEIN, αγωνιστικά φρένα, roll cage, τροχοί 19 ιντσών, ελαστικά 305/30 της Continental, αγωνιστικά καθίσματα της OMP.

Αυξημένα κατά 15 εκατοστά είναι τα μετατρόχια, ενώ την μεταμόρφωση του ηλεκτρικού SUV σε αγωνιστικό για πίστα και αναβάσεις ολοκληρώνει το αεροδυναμικό body kit με πίσω αεροτομή, εμπρός σπόιλερ, πίσω διαχύτη και πλαϊνά μαρσπιέ.

Δεν αποκλείεται να δούμε το bZ Time Attack Concept σε αγώνες, όπως η ανάβαση του Pikes Peak που διεξάγεται κάθε καλοκαίρι στο Κολοράντο.