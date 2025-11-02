Μητσοτάκης: «Η προστασία της ανθρώπινης ζωής δεν αποτελεί τη σημαντικότερη αξία για όσους έσπευσαν να διαμαρτυρηθούν για το sms»

Στο εβδομαδιαίο μήνυμά του, ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε εκτενώς στην οδική ασφάλεια, το νέο ΚΟΚ αλλά και το sms που εστάλη ενόψει του τριημέρου της 28ης Οκτωβρίου.

Την εκτίμηση ότι φέτος - για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια - θα σημειωθεί σημαντική μείωση στους νεκρούς από τροχαία δυστυχήματα έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή τα στατιστικά στοιχεία του πρώτου ενεαμήνου του 2025.

Ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε «απαράδεκτες» τις αντιδράσεις για το sms που εστάλη στα κινητά των πολιτών πριν το τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου. «Προφανώς η προστασία της ανθρώπινης ζωής δεν αποτελεί τη σημαντικότερη αξία για όσους έσπευσαν να διαμαρτυρηθούν ακόμη και για αυτό. Εμείς θέλουμε οι πολίτες να είναι ασφαλείς παντού και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε», έγραψε στο καθιερωμένο εβδομαδιαίο μήνυμά του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αναλυτικά η αναφορά του Πρωθυπουργού στα θέματα οδικής ασφάλειας:

Θέλω να σταθώ στο ζήτημα της οδικής ασφάλειας που με απασχολεί πολύ και για το οποίο εφαρμόζουμε τον τελευταίο χρόνο μια πολύπλευρη στρατηγική μείωσης των θανατηφόρων τροχαίων. Στη φετινή έξοδο της 28ης Οκτωβρίου σημειώθηκαν 8 θάνατοι συμπολιτών μας, λιγότεροι συγκριτικά με το 2024. Και 11 θάνατοι λιγότεροι συγκριτικά με το 2019. Αξιολογώντας τα στοιχεία του 9μηνου του τρέχοντος έτους, φαίνεται ότι το 2025 θα είναι η πρώτη χρονιά εδώ και πολλά χρόνια που η πατρίδα μας θα σημειώσει μια σημαντική μείωση στον αδικαιολόγητο «φόρο αίματος» που πληρώνουμε κάθε χρόνο στους ελληνικούς δρόμους.

Θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε πλήρη απολογισμό στην ώρα του, αρκεί ωστόσο να σας πω ότι από τον Ιανουάριο έως τον Σεπτέμβριο του 2019 είχαν χάσει τη ζωή τους σε τροχαία δυστυχήματα 536 συνάνθρωποί μας, ενώ φέτος για την αντίστοιχη περίοδο είναι 115 λιγότεροι. Αυτό σημαίνει ότι 115 σπίτια και οικογένειες δεν βάφτηκαν στα μαύρα να θρηνούν τους ανθρώπους τους. Η σκέψη μας είναι δίπλα στις 421 οικογένειες που έχασαν τους δικούς τους ανθρώπους. Και η αλήθεια είναι ότι παραμένουμε ακόμη σε αδικαιολόγητα υψηλά επίπεδα συγκριτικά με την υπόλοιπη Ευρώπη.

Όμως αποδεικνύουμε ότι μπορούμε να πετύχουμε την αλλαγή προς μια πιο υπεύθυνη οδική κουλτούρα με τον νέο ΚΟΚ και τις αυστηρότερες ποινές που ήδη εφαρμόζονται, την βελτίωση των οδικών μας αξόνων, την 24ωρη λειτουργία του μετρό κάθε Σάββατο, την αποτελεσματικότερη και πυκνότερη επιτήρηση της τροχαίας σε αστικά και περιφερειακά δίκτυα, την αξιοποίηση των καμερών και των ψηφιακών κλήσεων.

Γι’ αυτό και θεωρώ απαράδεκτες κάποιες μειοψηφικές φωνές που βρήκαν την ευκαιρία να καταγγείλουν, στο πλαίσιο του αντιπολιτευτικού τους μένους, ακόμη και το μήνυμα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που στάλθηκε σε όλους τους Έλληνες από τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας με στόχο να επιστρέψουν ασφαλείς από τους εορτασμούς της 28ης Οκτωβρίου. Προφανώς η προστασία της ανθρώπινης ζωής δεν αποτελεί τη σημαντικότερη αξία για όσους έσπευσαν να διαμαρτυρηθούν ακόμη και για αυτό. Εμείς θέλουμε οι πολίτες να είναι ασφαλείς παντού και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε.