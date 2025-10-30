Κυρανάκης: «Δεχτήκαμε αγωγές για το sms που στείλαμε» - To ποσό που διεκδικούν οι ενάγοντες

«Με χαρά θα υπερασπιστώ το Υπουργείο και τον αγώνα που κάνουμε για την οδική ασφάλεια ενώπιον του δικαστηρίου», δήλωσε ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών.

Θέση για τις αγωγές πολιτών εναντίον του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών σχετικά με την πρόσφατη αποστολή μαζικού sms στα κινητά τηλέφωνα χωρίς προηγούμενη συγκατάθεση των συνδρομητών, πήρε ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης.

«Δεχτήκαμε όχι μόνο κριτική για την καμπάνια για την οδική ασφάλεια, αλλά και αγωγές. Κατατέθηκαν εναντίον του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών γιατί κάποιοι θεώρησαν ότι έχουν ηθική βλάβη επειδή έλαβαν ένα sms», δήλωσε ο Αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών στο ΣΚΑΪ 100.3.

Όπως είπε ο κ. Κυρανάκης, κάποιοι επιζητούν να λάβουν ως αποζημίωση 10.000 ευρώ. «Είχαμε μπροστά μας μία "βόμβα" βλέποντας τα περσινά στοιχεία από το τριήμερο της 28ης Οκτωβρίου και αποφασίσαμε να δράσουμε. Να μην το αφήσουμε στην τύχη του. Ζήτησα από τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας να στείλουν δωρεάν αυτό το μήνυμα και τους ευχαριστώ που αποδέχτηκαν το αίτημα. Με χαρά θα υπερασπιστώ το Υπουργείο και τον αγώνα που κάνουμε για την οδική ασφάλεια ενώπιον του δικαστηρίου. Η άποψή τους είναι ότι έχω μία ευκαιρία να βγάλουν λεφτά από αυτό. "Να βγάλω 10.000 ευρώ που προβλέπει κάποιος άσχετος νόμος"».