O νικητής του βραβείου Car Of The Year 2026 θα ανακοινωθεί στις 9 Ιανουαρίου στις Βρυξέλλες.

Την επτάδα των φιναλίστ από την οποία θα προκύψει ο νικητής του Ευρωπαϊκού Αυτοκινήτου για το 2026 (COTY) ανακοίνωσε η επιτροπή του θεσμού. Οι 60 δημοσιογράφοι από 23 χώρες (ανάμεσά τους και η Ελένη Ξενάκη των 4 Τροχών) έπρεπε να διαλέξουν από μία «δεξαμενή» 35 μοντέλων. Ο νικητής θα ανακοινωθεί στο περιθώριο της έκθεσης αυτοκινήτου των Βρυξελλών, στις 9 Ιανουαρίου 2026.

Τα 7 υποψήφια αυτοκίνητα

Η επτάδα των φιναλίστ αποτελείται από τα (με αλφαβητική σειρά):

Citroen C5 Aircross

Dacia Bigster

Fiat Grande Panda

Kia EV4

Mercedes-Benz CLA

Renault 4

Skoda Elroq

Ανάμεσά τους βρίσκονται 3 αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα, δύο οικογενειακά SUV, ένα premium μοντέλο αλλά και ένα αυτοκίνητο πόλης.

Κάθε κριτής έχει στη διάθεσή του 25 πόντους, τους οποίους μπορεί να μοιράσει με τους εξής περιορισμούς:

Το περισσότερο που μπορεί να δώσει σε ένα αυτοκίνητο είναι 10 πόντοι, ενώ

Πρέπει να ψηφίσει τουλάχιστον 5 από τους 7 φιναλίστ.

Οι δημοσιογράφοι του ειδικού Τύπου θα δοκιμάσουν τα αυτοκίνητα στις χώρες τους αλλά και σε εκδήλωση για όλους, σε πίστα της Ισπανίας. Νικητής το 2025 ήταν το Renault 5 / Alpine A290.