Η νίκη του Λάντο Νόρις στο Μεξικό τον έβαλε σε μία λίστα στην οποία βρίσκονται οδηγοί που έχουν αναδειχθεί πολυπρωταθλητές στη Formula 1.

Στο Grand Prix Μεξικού είδαμε τον Λάντο Νόρις να κυριαρχεί και να κατακτά τη νίκη με άνεση. Ο Βρετανός ξεκίνησε πρώτος, έκανε την τέλεια εκκίνηση και μετά τη μάχη της πρώτης στροφής, δεν κατάφερε κανένας να τον απειλήσει.

Μετά την εγκατάλειψή του στην Ολλανδία το ηθικό του φαίνεται πως δεν έχει δεχθεί πληγές. Ο οδηγός της McLaren έχει καταφέρει να πραγματοποιήσει ένα σερί πολύ καλών αποτελεσμάτων και ως αποτέλεσμα πήρε το προβάδισμα στη βαθμολογία οδηγών και είναι 1 βαθμό μπροστά από τον Όσκαρ Πιάστρι.

Μια νίκη μεγάλης σημασίας

Ο Νόρις πέτυχε στο Autodromo Hermanos Rodriguez τη 10η νίκη καριέρας στη Formula 1. H πρώτη ήρθε στο Μαϊάμι το 2024, σε έναν αγώνα που η τύχη της McLaren άλλαξε, καθώς έβαλε τις βάσεις για να πάρει το πρώτο της πρωτάθλημα κατασκευαστών μετά από 26 χρόνια.

Με αυτή του τη νίκη ο Νόρις έγινε μόλις ο τέταρτος οδηγός από τους 20 του grid που έχει τουλάχιστον διψήφιο αριθμό νικών. Οι άλλοι τρεις είναι παγκόσμιοι πρωταθλητές και πρόκειται για τους:

Λιούις Χάμιλτον με 105 νίκες (ο μοναδικός οδηγός στην ιστορία με τριψήφιο αριθμό νικών στην F1)

Μαξ Φερστάπεν με 68 νίκες

Φερνάντο Αλόνσο με 32 νίκες

Lando joins the double-digit race wins club! 🏆✨



On our current grid, there are three drivers with the same accolade right now, with Lewis the only driver on a three-digit figure of wins 😮‍💨#F1 pic.twitter.com/eVEXScLzvf November 1, 2025

Το ερώτημα που προκύπτει είναι ένα: Θα καταφέρει ο Νόρις να γίνει παγκόσμιος πρωταθλητής στο τέλος της χρονιάς ώστε η λίστα να περιλαμβάνει το 2026 αποκλειστικά παγκόσμιους πρωταθλητές; Η απάντηση θα δοθεί στις 7 Δεκεμβρίου στο Άμπου Ντάμπι.

