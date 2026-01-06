Πολλά και σημαντικά γεγονότα πραγματοποιήθηκαν Σαν Σήμερα στον κόσμο της F1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Ακολουθούν τα κυριότερα.

Ο Μίκαελ Σουμάχερ τιμωρήθηκε παραδειγματικά από την FIA για τη σύγκρουση που προκάλεσε με τον Ζακ Βιλνέβ στο φινάλε της σεζόν της Formula 1 του 1997, όμως κάποιοι δεν έμειναν ευχαριστημένοι. Κάποιος θεώρησε την κίνησή του ως «απόπειρα δολοφονίας» με την κατηγορία αυτή να δημοσιεύεται πριν από 27 χρόνια σε μία από τις μεγαλύτερες εφημερίδες παγκοσμίως. Αυτή και άλλες ιστορίες όπως ένα ρεκόρ του Κρις Έιμον, ένα μεγάλο ατύχημα και μία εκκίνηση στο Ράλλυ Ντακάρ περιλαμβάνονται στο σημερινό μας ταξίδι.

Διαβάστε παρακάτω τι έγινε Σαν Σήμερα, 6/1, στον κόσμο της Formula 1 και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σαν σήμερα το 1968, ο Κρις Έιμον έγινε μόλις ο δεύτερος Νεοζηλανδός που κέρδισε το Grand Prix της πατρίδας του, όταν είδε πρώτος την καρό σημαία στο Πουκεχόκε για την πρεμιέρα της σεζόν στο Tasman Series. Ολοκλήρωσε τον αγώνα 58 γύρων σε κάτι λιγότερο από μία ώρα δράσης, οδηγώντας μια Ferrari Dino 246 Tasmania προδιαγραφών F2. Μάλιστα κατέγραψε ρεκόρ πίστας στον 32ο γύρο και μονομαχούσε μανιωδώς με τον θρυλικό Τζιμ Κλαρκ, μέχρι που ο Σκωτσέζος εγκατέλειψε λόγω κινητήρα στον 46ο γύρο. Δεύτερη τερμάτισε τελικά η Brabham BT23D του Φρανκ Γκάρντνερ – ο Αυστραλός ήταν ο μόνος που δεν δέχτηκε γύρο.

Σαν σήμερα το 1998, ένα δημοσίευμα στην εφημερίδα “Guardian” δημιούργησε μεγάλες αναταραχές στον κόσμο της Formula 1. Έκανε λόγο για αίτημα περί επανεξέτασης του περιβόητου συμβάντος μεταξύ Μίκαελ Σουμάχερ και Ζακ Βιλνέβ, στο Ευρωπαϊκό GP του 1997. Μάλιστα, το αίτημα αυτό τέθηκε από έναν αναγνώστη, ο οποίος θεώρησε πως η τιμωρία που επιβλήθηκε στον Σούμι, με τον αποκλεισμό του από το πρωτάθλημα εκείνης της σεζόν και την συμμετοχή του σε καμπάνιες υπέρ της οδικής ασφάλειας, δεν ήταν αρκετή. Ο «φίλος της F1» επικαλέστηκε ακραίες κατηγορίες περί «απόπειρας δολοφονίας, θέσης σωματικής ακεραιότητας σε κίνδυνο και παραβίασης κανόνων οδηγικής συμπεριφοράς». Φυσικά, οι κατηγορίες αυτές δεν είχαν καμία ουσιαστική βάση και η υπόθεση (αν μπορούμε να την χαρακτηρίσουμε έτσι) «θάφτηκε» πάρα πολύ γρήγορα.

Σαν σήμερα το 2000, σε ένα τεστ με την Treadway Racing στη «Walt Disney World Speedway» ενόψει της νέας σεζόν του Indycar, ο 35χρονος Σαμ Σμιτ συγκρούστηκε πολύ άσχημα και τραυματίστηκε πολύ σοβαρά στη σπονδυλική του στήλη. Το ατύχημα τον υποχρέωσε να παραμείνει επί 5 μήνες στο νοσοκομείο με τεχνική υποστήριξη και δυστυχώς τον κατέστησε τετραπληγικό, βάζοντας άδοξα τέλος σε μια υποσχόμενη καριέρα. Ο Σμιτ, εμπνευσμένος από τον αείμνηστο Φρανκ Ουίλιαμς, διατηρήθηκε πεισματικά στο χώρο του Indycar και ίδρυσε την επώνυμη ομάδα Sam Schmidt Motorsports. Η ομάδα αυτή εξελίχθηκε σε μια υπολογίσιμη δύναμη στη μικρή κατηγορία Indy Lights αλλά και στο Indycar, κατακτώντας νίκες με νεαρά ταλέντα της διοργάνωσης απέναντι σε πανίσχυρους αντιπάλους. To 2022 η ομάδα εξαγοράστηκε από τη McLaren Racing, όμως άφησε τη δική της ιστορία στο σπορ που λίγοι θα ξεχάσουν.

Σαν σήμερα το 2007, το 29ο Ράλλυ Ντακάρ ξεκίνησε στη Λισαβόνα της Πορτογαλίας και πέρασε από Ισπανία, Μαρόκο, Δυτική Σαχάρα, Μαυριτανία, Μάλι και Σενεγάλη. Η συνολική απόσταση του αγώνα ήταν 7.915 χιλιόμετρα, εκ των οποίων τα 4.309 χλμ ήταν χρονομετρημένες ειδικές διαδρομές. Ολοκληρώθηκε στις 21 Ιανουαρίου 2007, με τον Στεφάν Πετερανσέλ να κερδίζει την κατηγορία αυτοκινήτων με ένα Mitsubishi Pajero.

