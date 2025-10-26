Ο Λάντο Νόρις έκανε περίπατο στην Πόλη του Μεξικού και για πρώτη φορά μετά από έξι μήνες είναι ξανά ο πρωτοπόρος της βαθμολογίας στη Formula 1.

To Grand Prix Βαραζιλίας, ο 20ός φετινός αγώνας για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Formula 1, ήταν ένα ορόσημο στην πορεία της φετινής σεζόν. O Λάντο Νόρις έδειξε με εμφατικό τρόπο την ταχύτητα του μονοθεσίου της McLaren, που δεν την είχαμε δει στους τελευταίους αγώνες, και πήρε τη 10 νίκη της καριέρας του, που αποδείχτηκε μια από τις πιο εύκολες.

Ο Νόρις έβαλε τα θεμέλια της νίκης στον πρώτο γύρο, όπου κατάφερε να κρατηθεί στην πρώτη θέση, ξεκινώντας από την pole position, και δεν έπεσε από εκεί σε κανένα σημείο του αγώνα, μέχρι να δει πανηγυρικά την καρό σημαία έπειτα από 71 γύρους. Ήταν μια νίκη με διπλή σημασία για τον Βρετανό, που εκτός από την πρώτη θέση στη βαθμολογία -έπειτα από έξι μήνες- πήρε και το ψυχολογικό πλεονέκτημα στη μάχη του τίτλου.

Η Ferrari ήταν αρκετά ανταγωνιστική στο Μεξικό, και παρότι ο Σαρλ Λεκλέρ δεν είχε καμία απάντηση στο ρυθμό του Νόρις -όπως δεν είχε κανείς άλλωστε- ήταν ξεκάθαρα ο «best of the rest» και πήρε χωρίς τη 2η θέση, επιστρέφοντας στο βάθρο μόλις μία εβδομάδα μετά το Όστιν. Ο Λεκλέρ ουσιαστικά «σώθηκε» από την εγκατάλειψη του Σάινθ, που έβγαλε στην πίστα ο VSC στον προτελευταίο γύρο και έτσι ο Φερστάπεν, που είχε φτάσει πίσω του, δεν είχε την ευκαιρία να επιτεθεί.

O Φερστάπεν είναι πάντα εκεί

Ο Μαξ Φερστάπεν και η Red Bull Racing έκαναν τη διαφορετική επιλογή, ξεκινώντας τον αγώνα με τα μεσαία ελαστικά, αντί για τα μαλακά που είχαν οι υπόλοιποι για τους πρωτοπόρους. Για το πρώτο μισό του αγώνα αυτό φαινόταν να είναι λανθασμένη επιλογή, αλλά στο τέλος αποδείχτηκε απόλυτα σωστή, καθώς ο Ολλανδός τερμάτισε στην 3η θέση, σε ένα 3ήμερο που ο ίδιος και η ομάδα του έμοιαζαν να κάνουν περισσότερο damage control παρά ολομέτωπη επίθεση για τη νίκη.

Ο Φερστάπεν πάντως έδωσε αρκετές μάχες στην πίστα, με πιο αξιοσημείωτη εκείνη με τον Λούις Χάμιλτον στο πρώτο κομμάτι του αγώνα. Το δεύτερο stint του με τα μαλακά ελαστικά ήταν απίστευτα γρήγορο και χωρίς το VSC ο Ολλανδός θα μπορούσε ίσως να βρεθεί και ψηλότερα.

Ο Όλιβερ Μπέρμαν με τη Haas ήταν αναμφίβολα η έκπληξη της ημέρας και κάνοντας ίσως τον καλύτερο αγώνα της μέχρι τώρα καριέρας του, πήρε το σίγουρα καλύτερο αποτέλεσμά του στη Formula 1. Ο νεαρός Βρετανός εκμεταλλεύτηκε όλες τις ευκαιρίες που του παρουσιάστηκαν και τερμάτισε στην 4η θέση, αφήνοντας πίσω του πολλά ηχηρά ονόματα.

Masterclass στο damage control

Μιλώντας για damage control, ο Όσκαρ Πιάστρι έδωσε ένα μίνι σεμινάριο στο Μεξικό. Σε έναν αγώνα που όλα έδειχναν να πηγαίνουν στραβά για τον Αυστραλό της McLaren, καθώς ξεκίνησε 7ος και στον πρώτο γύρο έπεσε μέχρι και την 11η θέση, κατάφερε τελικά με μεθοδικότητα να φτάσει μέχρι την 5η θέση. Το VSC στο τέλος του στέρησε ίσως τη δυνατότητα να προσπαθήσει να περάσει και τον Μπέρμαν, κάτι που θα τον κρατούσε στην κορυφή της βαθμολογίας. Ο Πιάστρι μπορεί να έχασε το προβάδισμα στη βαθμολογία, αλλά είναι μόλις ένα βαθμό πίσω από τον Νόρις και όλα παραμένουν ανοιχτά.

Το δίδυμο της Mercedes ακολούθησε στην κατάταξη, με τον Κίμι Αντονέλι να τερματίζει μπροστά από τον Τζορτζ Ράσελ. Και οι δύο προσπάθησαν να εκτελέσουν δύο δύσκολες αποστολές: να διεκδικήσουν το βάθρο και να κρατήσουν πίσω τους τον Πιάστρι, κάτι που αποδείχτηκε τελικά πολύ δύσκολο.

Ο αγώνας Λούις Χάμιλτον χάλασε πολύ νωρίς, όταν πήρε ποινή 10 δευτερολέπτων γιατί βγήκε από την πίστα στη μάχη με τον Φερστάπεν και επέστρεψε μπροστά από τον αντίπαλό του. Έτσι, θα μείνει αναπάντητο το ερώτημα αν θα μπορούσε να κάνει κάτι καλύτερο στον αγώνα από την 8η θέση που πήρε τελικά.

Ήταν μια πολύ καλή ημέρα για τη Haas, με τον Εστεμπάν Οκόν να παίρνει την 9η θέση και έτσι αμφότερα τα μονοθέσιά της να βαθμολογούνται, ενώ ο Γκάμπριελ Μπορτολέτο της Sauber έκλεισε τη βαθμολογούμενη 10άδα.

Το πρωτάθλημα μένει στην αμερικανική ήπειρο, με τον επόμενο αγώνα να είναι το GP Βραζιλίας σ δύο εβδομάδες, το 3ήμερο 7-9 Νοεμβρίου.

