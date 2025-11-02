MV Agusta Enduro Veloce 2026: Πλουσιότερος εξοπλισμός και νέα χρώματα

H μεγάλη Adventure της MV Agusta ήρθε στο φως το 2024 και το εργοστάσιο έκρινε ότι για το 2026 απλώς χρειαζόταν κάποια αξεσουάρ παραπάνω. Και αυτό ακριβώς έπραξε..

Σχεδιασμένο από το MV Agusta Centro Stile, το Enduro Veloce είναι καρπός σχολαστικής έρευνας σχεδιασμού και τεχνικής ακρίβειας. Ένα συμπαγές πίσω μέρος έρχεται σε αντίθεση με το πιο σμιλεμένο και αεροδυναμικό μπροστινό, με αυτό το τελευταίο να είναι σχεδιασμένο για να προστατεύει τον αναβάτη από τον αέρα διατηρώντας παράλληλα μια επιβλητική θέση οδήγησης. Τα εκτεταμένα τμήματα του φέρινγκ ολοκληρώνονται από έναν φιμέ ανεμοθώρακα, διαμορφωμένο για να ελαχιστοποιεί τις αναταράξεις γύρω από την περιοχή του κράνους. Η αεροδυναμική παίζει καθοριστικό ρόλο στην κατασκευή του Enduro Veloce.

Το μπροστινό φτερό και οι αεραγωγοί στα πλαϊνά πάνελ αναπτύχθηκαν μέσω δοκιμών στο δρόμο και προηγμένης προσομοίωσης, βελτιστοποιώντας τη ροή αέρα προς το ψυγείο και την άνεση του αναβάτη, εξασφαλίζοντας παράλληλα σταθερότητα σε υψηλές ταχύτητες, ακόμη και με αποσκευές.

Πολλά τα άλογα

Στην καρδιά του Enduro Veloce βρίσκεται ένας τρικύλινδρος εν σειρά χωρητικότητας 931cc, σχεδιασμένος και κατασκευασμένος στο εργοστάσιο της MV Agusta στο Βαρέζε. Με βάρος μόλις 57 κιλά διαθέτει αντίστροφα περιστρεφόμενο στροφαλοφόρο άξονα, μια εμβληματική καινοτομία της MV Agusta που ενισχύει την ευελιξία μειώνοντας τη γυροσκοπική αδράνεια. Ο κινητήρας αποδίδει 124Hp στις 10.000rpm και 102Nm ροπής στις 7.000rpm, παρέχοντας άμεση απόκριση στο άνοιγμα του γκαζιού στις χαμηλές στροφές (το 85% της ροπής είναι ήδη διαθέσιμο από τις 3.500) και εξαιρετική απόδοση στις υψηλές. Το 6αρι κιβώτιο είναι εξοπλισμένο με το σύστημα quickshifter EAS 4.0, που επιτρέπει ανεβάσματα και κατεβάσματα ταχυτήτων χωρίς συμπλέκτη, ενώ η συμμόρφωση με το πρότυπο Euro 5+ διασφαλίζει την περιβαλλοντική ευθύνη χωρίς να διακυβεύεται ο χαρακτηριστικός ήχος της MV Agusta, που ενισχύεται από μία βαλβίδα στην εξαγωγή.

Απόλυτη ισορροπία

Το ατσάλινο περιμετρικό πλαίσιο με διπλή διάταξη βάσης επιτυγχάνει την ιδανική ισορροπία μεταξύ σταθερότητας στο δρόμο και απορρόφησης εκτός δρόμου. Ένα αφαιρούμενο πίσω υποπλαίσιο βελτιώνει την πρόσβαση στη συντήρηση, ενώ το αλουμινένιο ψαλίδι μειώνει το βάρος και αυξάνει την ευελιξία. Το σύστημα ανάρτησης της Sachs, με πλήρως ρυθμιζόμενο πιρούνι 48mm (διαδρομή 210mm) και ρυθμιζόμενο μονοαμορτισέρ με προοδευτικό μοχλικό σύστημα (διαδρομή 210mm), υπόσχεται ακρίβεια και άνεση σε οποιοδήποτε έδαφος. Το ύψος της σέλας ρυθμίζεται από 850 έως 870mm και η απόσταση από το έδαφος βρίσκεται στα 230mm. Η απόδοση της πέδησης είναι εγγυημένη χάρη στις δαγκάνες Brembo Stylema και τους πλευστούς μπροστινούς δίσκους των 320mm, σε συνδυασμό με έναν πίσω δίσκο 265mm και δαγκάνα διπλού εμβόλου.

Νέα χαρακτηριστικά για το 2026

Πλέον στο βασικό εξοπλισμό του μοντέλου προστίθενται τα εξής αξεσουάρ:

Πλαϊνές βαλίτσες

Κεντρικό σταντ

Προστατευτικά κάγκελα

Φώτα ομίχλης

Ελαστικά Bridgestone AT41

Ηλεκτρονικά και συνδεσιμότητα

Το Enduro Veloce διαθέτει ένα εξελιγμένο πακέτο ηλεκτρονικών, επικεντρωμένο σε μια μονάδα IMU 6 αξόνων που επεξεργάζεται δυναμικά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο. Οι αναβάτες μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε τέσσερις λειτουργίες οδήγησης - Urban, Touring, Off-Road και Custom All-Terrain - ενώ προσαρμόζουν τον έλεγχο πρόσφυσης, το φρένο κινητήρα και την απόκριση του γκαζιού στις προτιμήσεις τους. Το Cornering ABS, με RLM (Rear Wheel Lift Mitigation), εξασφαλίζει σταθερότητα κατά το φρενάρισμα και το Cruise Control βελτιώνει την άνεση σε ταξίδια μεγάλων αποστάσεων. Η οθόνη TFT HD 7 ιντσών προσφέρει συνδεσιμότητα Wi-Fi και Bluetooth και μπορεί να προσαρμοστεί πλήρως. Η εφαρμογή MV Ride παρέχει πλοήγηση στροφή προς στροφή, καταγραφή διαδρομής και λειτουργίες κοινής χρήσης με την κοινότητα, επιτρέποντας στους αναβάτες να εξετάζουν τις διαδρομές τους, να αναλύουν την απόδοση και να μοιράζονται εμπειρίες.

Ποιότητα με εγγύηση

Κατασκευασμένο στο Βαρέζε της Ιταλίας σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα κατασκευής, το Enduro Veloce του 2026 ενσαρκώνει το συνδυασμό δεξιοτεχνίας και καινοτομίας που ορίζει την MV Agusta. Κάθε μονάδα καλύπτεται από 5ετή εργοστασιακή εγγύηση, ενισχύοντας τη δέσμευση της MV Agusta στην αξιοπιστία.

Η τιμή λιανικής του Enduro Veloce ορίστηκε στα 19.900€ στην Ιταλία και για το 2026 έρχεται με δύο νέους χρωματικούς συνδυασμούς: Nero Intenso/Grigio Antracite και Bianco Perlato RC/Blu Nordico.