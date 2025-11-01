Αλλαγή εποχής στη Liberty Media, καθώς έχουμε αλλαγή στην ηγεσία, κάτι που επηρεάζει έμμεσα τη Formula 1.

Μετά από πάνω από τρεις δεκαετίες ηγεσίας, ο Τζον Μαλόουν αποχωρεί από τη θέση του προέδρου της Liberty Media και της Liberty Global, των εταιρειών που ελέγχουν τόσο τη Formula 1 και από φέτος και το MotoGP.

Από τις αρχές του επόμενου έτους, τη θέση του θα αναλάβει ο Ρόμπερτ Ρ. «Ντομπ» Μπένετ, ενώ ο Μαλόουν θα παραμείνει ενεργό μέλος του οργανισμού με τον τιμητικό τίτλο Chairman Emeritus.

Η ιστορία του Μαλόουν

Ο Μαλόουν ίδρυσε τη Liberty Media το 1991, προερχόμενος από τον χώρο της καλωδιακής τηλεόρασης μέσω της εταιρείας Tele-Communications Inc (TCI), όπου έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην εκρηκτική ανάπτυξή της τη δεκαετία του ’70 και του ’80.

Το 2016, ο Μαλόουν ηγήθηκε της συμφωνίας που οδήγησε στην εξαγορά της Formula 1, η οποία ολοκληρώθηκε επίσημα το 2017, φέρνοντας μια νέα εποχή για το σπορ, με έμφαση στη διεύρυνση του θεάματος, τη σύνδεση με τα social media και φυσικά τη μεγάλη επιτυχία της σειράς ντοκιμαντέρ του Netflix, «Drive to Survive», που άνοιξε τη Formula 1 σε νέο κοινό.

Τα τελευταία χρόνια, η Liberty προχώρησε και στην εξαγορά της Dorna Sports, της εταιρείας που διαχειρίζεται το MotoGP, με την έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επεκτείνοντας έτσι την παρουσία της στον μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Η δήλωση του Τζον Μαλόουν

Ο 83χρονος επιχειρηματίας δήλωσε πως θεωρεί την αποχώρησή του «το σωστό βήμα στην κατάλληλη στιγμή»:

«Η ίδρυση της Liberty Media και η προεδρία της ήταν από τις πιο ικανοποιητικές εμπειρίες της επαγγελματικής μου ζωής. Με τη σταθεροποίηση του χαρτοφυλακίου μας και τις επιχειρήσεις σε θέση ισχύος, πιστεύω πως ήρθε η κατάλληλη στιγμή να αποχωρήσω από ορισμένες υποχρεώσεις. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που ο Ντομπ Μπένετ, συνεργάτης μου εδώ και 35 χρόνια, θα αναλάβει τα καθήκοντά μου. Ο Ντομπ έχει συμμετάσχει σε όλες τις σημαντικές αποφάσεις της ιστορίας της Liberty. Είμαι σίγουρος ότι η εταιρεία βρίσκεται σε εξαιρετικά χέρια και θα συνεχίσω να συμβάλλω ενεργά ως μέτοχος και στρατηγικός σύμβουλος», ανέφερε ο Μαλόουν.

Ο διάδοχος: Ρόμπερτ «Ντομπ» Μπένετ

Ο Μπένετ συνεργάζεται με τη Liberty Media από το 1994, ενώ υπηρέτησε ως πρόεδρος και CEO την περίοδο 1997-2005. Τώρα, ως νέος πρόεδρος, θα ηγείται της εκτελεστικής επιτροπής μαζί με τον Ντέρεκ Τσανγκ (σημερινό CEO) και τον πρώην CEO της F1, Τσέις Κάρεϊ.

«Θέλω να ευχαριστήσω τον Τζον για πάνω από τρεις δεκαετίες συνεργασίας και καθοδήγηση. Η κληρονομιά του ως οραματιστή ηγέτη δεν έχει όμοια και είμαι ευγνώμων για την εμπιστοσύνη του. Εκ μέρους όλου του διοικητικού συμβουλίου, τον ευχαριστώ για την εξαιρετική του ηγεσία και για τη συνεχή του παρουσία ως πρόεδρος επί τιμή», είπε ο Μπένετ.

