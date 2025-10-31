Το νέο επίπεδο εξοπλισμού είναι διαθέσιμο τόσο στις υβριδικές εκδόσεις της Junior όσο και στην ηλεκτρική.

Μετά τη νέα Tonale, την οποία οδηγήσαμε πρόσφατα στην Ιταλία, η έκδοση εξοπλισμού Sport Speciale κάνει την εμφάνισή της και στην μικρότερη Junior. Το B-SUV της ιταλικής μάρκας αποκτά πιο δυναμική εμφάνιση, χάρη στις λεπτομέρειες τόσο στο αμάξωμα όσο και στην καμπίνα των επιβατών. Καταρχάς, η Sport Speciale μπορεί να συνδυαστεί τόσο με την ηλεκτρική Junior (156 ίπποι), όσο και με τις εκδόσεις 4x2 και 4x4 του υβριδικού μοντέλου (145 ίπποι).

Η Junior Sport Speciale ξεχωρίζει από το body kit σε μαύρο γυαλιστερό χρώμα με ασημί ένθετα, τις 18άρες ζάντες αλουμινίου και το λογότυπο «Sport Speciale» στο εμπρός φτερό. Τα πίσω παράθυρα είναι φιμέ, ενώ προαιρετικά διατίθεται η διχρωμία αμαξώματος-οροφής.

Στο εσωτερικό έχει δοθεί προσοχή στην λεπτομέρεια, τόσο των υλικών που έχουν χρησιμοποιηθεί όσο και της συναρμογής τους. Οι επενδύσεις από αλκαντάρα στα καθίσματα, το ταμπλό, την κεντρική κονσόλα και το εσωτερικό των θυρών τονίζουν το δυναμισμό και την πολυτέλεια της Junior Sport Speciale. Τα καθίσματα είναι θερμαινόμενα και ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα.

Το προαιρετικό πακέτο Techno pack περιλαμβάνει ημιαυτόνομη οδήγηση επιπέδου 2, προβολείς Matrix LED, σύστημα πλοήγησης, κάμερα οπισθοπορείας, αισθητήρες 360°, ασύρματη φόρτιση smartphone, αυτόματα ανοιγόμενη πόρτα του χώρου αποσκευών κ.α.