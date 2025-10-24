Επεμβάσεις στον αισθητικό αλλά και τον τεχνολογικό τομέα ενσωματώνει η ανανεωμένη Tonale. Αποστολή στην Ιταλία: Κώστας Μπιτσικώκος

Στο κέντρο της Πίζας, μέχρι την Piazza del Duomo με τον εμβληματικό Κεκλιμένο Πύργο, αλλά και στην μαγευτική ύπαιθρο της Τοσκάνης, το gMotion οδήγησε τη νέα Alfa Romeo Tonale συμμετέχοντας στη διεθνή δημοσιογραφική παρουσίαση του C-SUV. Στην ιταλική μάρκα είχαν ως στόχο να εκσυγχρονίσουν την Tonale στα σημεία, χωρίς να περιορίσουν την οδηγική απόλαυση που συνοδεύει τα μοντέλα της.

Η ανανεωμένη Tonale θα είναι διαθέσιμη στην Ελλάδα το πρώτο τρίμηνο του 2026, με τις τιμές να ανακοινώνονται λίγο πριν το λανσάρισμα.

Νέα μάσκα, ίδιες αναλογίες

Το σχεδιαστικό φρεσκάρισμα είναι πιο περιορισμένο σε σχέση με τις αλλαγές που δέχτηκε η Tonale σε εξοπλισμό και τα κινητήρια σύνολα. Η μόνη άμεσα αντιληπτή αλλαγή αφορά την μάσκα με τη νέα γρίλια, το σήμα Alfa Romeo που πλέον είναι σε διχρωμία άσπρου-μαύρου και τον εμπρός προφυλακτήρα. Υπάρχουν τρία νέα χρώματα σε κόκκινο, πράσινο και χρυσαφί, αλλά και νέες ζάντες αλουμινίου 20 ιντσών. Οι προσεκτικοί θα διαπιστώσουν ότι η εμπρός πινακίδα κυκλοφορίας είναι πλέον τοποθετημένη στο κέντρο και χαμηλά.

Η πολυτελής αίσθηση στην καμπίνα των επιβατών ενισχύεται από τις νέες επενδύσεις, το φωτιζόμενο “φιλέτο” στο ταμπλό, τα σπορ καθίσματα με ηλεκτρικές ρυθμίσεις 8 κατευθύνσεων για οδηγό-συνοδηγό, το θερμαινόμενο τιμόνι.

Στην κεντρική κονσόλα εγκαταλείφθηκε ο λεβιές του αυτόματου κιβωτίου για χάρη ενός περιστροφικού διακόπτη. Διατηρούνται βέβαια τα μεγάλα paddles πίσω από το τιμόνι, που επιτρέπουν τη χειροκίνητη αλλαγή σχέσεων.

Ο οδηγοκεντρικός χαρακτήρας της Tonale συνυπάρχει με τη νέα τάση που καθιστά «υποχρεωτική» την παρουσία οθονών για την ενημέρωση και την ψυχαγωγίοα. Στο ταμπλό του SUV της Alfa Romeo συναντάμε ψηφιακό πίνακα οργάνων 12,3”, infotainment Alfa Connect με οθόνη αφής 10,25” και διαμορφώσιμο interface. Η συνδεσιμότητα περιλαμβάνει ασύρματη επικοινωνία με Apple CarPlay και Android Auto, καθώς και τις ψηφιακές υπηρεσίες Alfa Connect. Ασφαλώς υπάρχει και συμβατότητα με ενημερώσεις Over The Air, για συνεχή ανανέωση του λογισμικού με τις τελευταίες εκδόσεις.

Άνεση αλλά και δυναμική συμπεριφορά

Χωρίς σημαντικές αλλαγές, η νέα Tonale στέκεται επάξια απέναντι στον premium ανταγωνισμό. Η ανάρτηση με γόνατα MacPherson σε όλους τους τροχούς προσφέρεται σε όλες τις εκδόσεις κινητήρα, ενώ ο εξοπλισμός περιλαμβάνει φρένα με τετραπίστονες δαγκάνες της Brembo και τιμόνι με λόγο μετάδοσης 13,6:1. Σύμφωνα με τα στελέχη της Alfa Romeo δεν έγιναν επεμβάσςις στην ανάρτηση, όμως τα φαρδύτερα μετατρόχια, χάρη στους νέους τροχούς 19 και 20 ιντσών περιορίζουν κλίσεις και υποστροφή, «καλώντας» τον οδηγό να ακολουθήσει πιο γρήγορο ρυθμό στο επαρχιακό οδικό δίκτυο.

Στη διάθεσή μας για οδήγηση ήταν η κορυφαία τετρακίνητη Q4 PHEV, με το υβριδικό σύστημα να περιλαμβάνει τον 1.3 βενζίνης που κινεί τους εμπρός τροχούς μέσω αυτόματου κιβωτίου 6 σχέσεων και ένα ηλεκτρικό μοτέρ στους πίσω τροχούς. Η συνδυαστική ισχύς έχει υποχωρήσει από τους 280 ίππους του απερχόμενου μοντέλου στους 270, για λόγους συμμόρφωσης με το νέο αντιρρυπαντικό πρότυπο Euro 6E bis. Στις διαδρομές με στροφές στην Τοσκάνη διαπιστώσαμε και πάλι τα υψηλά επίπεδα πρόσφυσης που προσφέρει η Tonale, την πλούσια πληροφόρηση από το τιμόνι της, την αποτελεσματική απόδοση της ανάρτησης και την άμεση απόκριση του υβριδικού συστήματος στο πεντάλ του γκαζιού.

Η γκάμα κινητήρων της νέας Tonale περιλαμβάνει επίσης την αναβαθμισμένη Ibrida με 175 ίππους από τον υβριδικό κινητήρα βενζίνης 1.5 με VGT τούρμπο και αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη με 7 σχέσεις. Αμφότερες επωφελούνται από τις αναβαθμισμένες ρυθμίσεις στον ηλεκτρονικό έλεγχο του υβριδικού συστήματος, προς όφελος της πιο άμεσης, γραμμικής και συνεχούς παροχής ισχύος. Πλέον, οι μεταβάσεις από το θερμικό κινητήρα στον ηλεκτρικό και το αντίστροφο είναι ανεπαίσθητες. Διαθέσιμη είναι και η diesel Tonale με 130 ίππους. Μέσω του περιστροφικού διακόπτη για το σύστημα DNA, ο οδηγός μπορεί να προσαρμόζει τα χαρακτηριστικά της Tonale με βάση τα προγράμματα Dynamic, Natural ή Advanced Efficiency.

Το «παρών» εξακολουθούν να δίνουν στοιχεία όπως τα ηλεκτρονικά ελεγχόμενα αμορτισέρ Dual Stage (DSV) ή τα παθητικά με Frequency Selective Damping (FSD) αλλά και το σύστημα brake-by-wire που χρησιμοποιεί ηλεκτρική αντλία για πανίσχυρο φρενάρισμα με αναλλοίωτη αίσθηση στο πεντάλ, ανεξάρτητα από τις συνθήκες.

Στο κομμάτι της ασφάλειας, η Tonale έχει αξιολογηθεί με 5 αστέρια από τον ανεξάρτητο οργανισμό EuroNCAP. Ο αντίστοιχος εξοπλισμός περιλαμβάνει μεταξύ άλλων σουίτα Αυτόνομης Οδήγησης επιπέδου 2, ενεργό cruise control και ευθυγράμμιση στο κέντρο της λωρίδας, ανίχνευση νεκρού σημείου και επικείμενης οπίσθιας σύγκρουσης, αναγνώριση των σημάτων του ΚΟΚ και ενεργό Speed Assist, καθώς και αυτόματο φρενάρισμα με αναγνώριση πεζών και δικυκλιστών. Οι αναβαθμίσεις του νέου μοντέλου αφορούν στην νέα κάμερα υψηλής ανάλυσης με θέαση 360ο καθώς και το σύστημα ημιαυτόνομου παρκαρίσματος που διευκολύνει την καθημερινότητα στην πόλη.

Πέρα από το βασικό επίπεδο εξοπλισμού, η νέα Tonale μπορεί να παραγγελθεί στις εκδόσεις Sprint, Ti, Veloce και τη νέα Sport Speciale.



