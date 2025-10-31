Χρυσοχοΐδης στα νέα στελέχη της Τροχαίας: «Όταν ελέγχουμε κάποιον για παράβαση πρέπει να είμαστε άψογοι»

Οι 160 αστυνομικοί που εντάσσονται στη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής θα περάσουν από θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση πάνω στο νέο ΚΟΚ.

Σε υπηρεσίες της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής και ειδικά στην ΟΕΠΤΑ (Ομάδα Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων) εντάχθηκαν 160 νέοι αστυνομικοί. «Η ανοχή στην ανομία έχει τελειώσει» είπε - απευθυνόμενος στα νέα στελέχη της Τροχαίας - ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης έδωσε έμφαση στο γεγονός ότι 79 από τους 160 νέους αστυνομικούς που θα ενταχθούν στην ΟΕΠΤΑ είναι γυναίκες.

«Προσοχή στα θέματα συμπεριφοράς, πρέπει να είμαστε άψογοι»

Ο κ. Χρυσοχοΐδης κάλεσε τους αστυνομικούς να είναι αυστηροί, αλλά πάντα ευγενικοί με τους πολίτες που ακινητοποιούν για έλεγχο. «Προσοχή στα θέματα συμπεριφοράς. Όταν ελέγχουμε κάποιον για παράβαση πρέπει να είμαστε άψογοι. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε αγενής ή επιθετική ή άλλη συμπεριφορά, που δημιουργεί διένεξη με τον πολίτη. Ακόμη κι όταν είναι επιθετικός, εμείς κάνουμε τη δουλειά μας. Δεν έχετε να φοβηθείτε τίποτα. Έχετε σύμμαχο τον Νόμο, την Υπηρεσία σας κι εμένα τον ίδιο, που έχω θέσει ως υψηλή προτεραιότητα τα θέματα τροχαίας».

Θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση στην εφαρμογή του νέου ΚΟΚ

Οι αστυνομικοί συμμετέχουν σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης, διάρκειας δύο εβδομάδων, με στόχο την πλήρη επιχειρησιακή τους ετοιμότητα και την ορθή εφαρμογή του ΚΟΚ.

Το θεωρητικό μέρος, διάρκειας 42 ωρών, πραγματοποιείται από 29 Οκτωβρίου έως 3 Νοεμβρίου 2025, στο Αμφιθέατρο του Αστυνομικού Μεγάρου Αθηνών, και περιλαμβάνει ενότητες όπως τροχονομικές παραβάσεις και Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, αστυνομική δεοντολογία, ψυχική ανθεκτικότητα, επικοινωνία και διαχείριση συμπεριφοράς.

Το πρακτικό μέρος, από 4 έως 13 Νοεμβρίου 2025, θα διεξαχθεί σε Υπηρεσίες της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής και επικεντρώνεται στη ρύθμιση κυκλοφορίας, στη διαχείριση τροχαίων ατυχημάτων και στην εφαρμογή διαδικασιών επιτόπιων ελέγχων. Η εκπαίδευση πραγματοποιείται με ευθύνη και μέριμνα της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, υπό την καθοδήγηση έμπειρων αξιωματικών, με σκοπό την καλλιέργεια επαγγελματισμού και την ανάπτυξη δεξιοτήτων που θα συμβάλλουν στην αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων τους.

