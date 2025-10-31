Triumph Scrambler 900 2026: Ριζική αναβάθμιση εφ' όλης της ύλης

Το μεσαίο scrambler του βρετανικού εργοστασίου δέχεται μια γενναία ανανέωση για να γίνει πιο επίκαιρο.

Στα πλαίσια της δέσμευσής της για 29 νέα μοντέλα μέσα στους επόμενους 6 μήνες, η Triumph προχώρησε σε μια σειρά σημαντικών βελτιώσεων στο μεσαίο της Scrambler. Ξεχάστε το συμβατικό τηλεσκοπικό πιρούνι με τις ρετρό φισούνες και υποδεχθείτε ένα νέο ανεστραμμένο των 43mm, πάει έφυγε η αναχρονιστική δαγκάνα και τη θέση της πήρε μια τετραπίστονη ακτινική που πλέον συνδυάζεται με ένα μεγαλύτερο δίσκο των 320mm. Tο σιδερένιο ψαλίδι αντικαταστάθηκε από ένα χυτό αλουμινένιο, το αναλογικό όργανο έδωσε τη θέση του σε ένα νέο ψηφιακό με βελτιωμένη συνδεσιμότητα και πλέον η μοτοσικλέτα έχει δεχθεί σημαντικά ηλεκτρονικά βοηθήματα όπως τα Optimized Cornering ABS και Traction Control! Ο φωτισμός έγινε full LED και οι νέες αλουμινένιες ζάντες μείωσαν το συνολικό βάρος και την αδράνεια.

Tα δύο αμορτισέρ προέρχονται από τη Showa (όπως και το πιρούνι), διαθέτουν ξεχωριστά δοχεία αζώτου και είναι ρυθμιζόμενα όσον αφορά στην προφόρτιση των ελατηρίων τους. Τέλος, ένα ανασχεδιασμένο σωληνωτό ατσάλινο πλαίσιο υπόσχεται βελτίωση στην ακαμψία και περαιτέρω μείωση του βάρους. Συνολικά, η μοτοσικλέτα ζυγίζει 221 κιλά με όλα της τα υγρά.

Τα έχει όλα

Η τεχνολογία γκαζιού ride-by-wire υποστηρίζει τρεις λειτουργίες οδήγησης: Road, Rain και Off/Road, με αυτό το τελευταίο να προσφέρει τη δυνατότητα απενεργοποίησης του ABS στον κινητήριο τροχό. Ο νέος πίνακας οργάνων συνδυάζει ένα κλασικό στρογγυλό περίβλημα με μια οθόνη LCD με ενσωματωμένη μια μικρότερη TFT που δείχνει την ταχύτητα, τις στροφές, τη σχέση στο κιβώτιο και τη λειτουργία οδήγησης. Όταν συνδυάζεται με την προαιρετική μονάδα Bluetooth, οι αναβάτες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε χειριστήρια τηλεφώνου και μουσικής, καθώς και σε πλοήγηση στροφή προς στροφή. Μια θύρα φόρτισης USB-C περιλαμβάνεται πλέον για πρόσθετη ευκολία και το cruise control διατίθεται ως προαιρετικό αξεσουάρ.

Σταθερή αξία

Στην καρδιά του Scrambler 900 βρίσκεται ο γνωστός υγρόψυκτος δικύλινδρος εν σειρά Bonneville των 900cc, φημισμένος για τον απόκριση και τον χαρακτηριστικό του ήχο. Αποδίδει 65Hp στις 7.250rpm και προσφέρει μέγιστη ροπή 80Nm στις μόλις 3.250. Ο στρόφαλος των 270 μοιρών παραμένει και συνεχίζει να εξασφαλίζει μια ομαλή και λίαν εύχρηστη παροχή ισχύος. Η αναθεωρημένη εξάτμιση δύο σε ένα από βουρτσισμένο ανοξείδωτο ατσάλι όχι μόνο υποστηρίζει την εμβληματική σιλουέτα του Scrambler αλλά διατηρεί και τον χαρακτηριστικό της ήχο, ενώ παράλληλα βοηθά τον κινητήρα να προσαρμοστεί με τα πρότυπα εκπομπών ρύπων Euro5+. Για τους νεότερους αναβάτες διατίθεται ως αξεσουάρ και ένα κιτ άδειας οδήγησης A2. Αυτό μπορεί εύκολα να εγκατασταθεί από οποιονδήποτε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο Triumph και να αφαιρεθεί μόλις ο αναβάτης αποκτήσει την πλήρη άδεια οδήγησης A.

Διακριτικό στυλ Scrambler

Η καθαρή, λιτή αισθητική έχει βελτιωθεί για το 2026 με πιο σφιχτές γραμμές και εκσυγχρονισμένες λεπτομέρειες που ανάγουν τη μοτοσικλέτα σε premium κατηγορία, διατηρώντας παράλληλα την εμπνευσμένη από την κληρονομιά γοητεία που ορίζει το DNA της Scrambler. Το ρεζερβουάρ καυσίμου 12 λίτρων διαθέτει πλέον ένα πιο γωνιώδες προφίλ και ένα νέο καπάκι πλήρωσης. Νέα πλαϊνά πάνελ, καλύμματα σώματος πεταλούδας από βουρτσισμένο αλουμίνιο και επανασχεδιασμένα προστατευτικά στα μαρσπιέ του αναβάτη ενισχύουν την οπτική επίδραση της μοτοσικλέτας. Λεπτότερα φτερά, ανανεωμένα προστατευτικά πιρουνιού και μια ρετρό βάση αλουμινίου που στηρίζει το νέο προβολέα LED προσθέτουν περαιτέρω φινέτσα. Στο πίσω μέρος, ένα μικρότερο και λιγότερο ρετρό φωτιστικό σώμα LED και μια αναδιαμορφωμένη σέλα δύο ανεξάρτητων κομματιών σε ένα στενότερο πίσω υποπλαίσιο ολοκληρώνουν τον καθαρό σχεδιασμό.

Μαύρες θήκες με ηλεκτροστατική βαφή, κατεργασμένα πτερύγια ψύξης, κρυφό ψυγείο και διακριτικά δρομολογημένα καλώδια συμβάλλουν σε μια καθαρή, λιτή εμφάνιση που αντανακλά προσεγμένο σχεδιασμό και προσοχή στη λεπτομέρεια. Το Scrambler 900 έχει σχεδιαστεί με υλικά υψηλής ποιότητας και διαθέτει σχολαστική κατασκευή, όπως βουρτσισμένο αλουμίνιο και ανοξείδωτο ατσάλι, φινιρίσματα με ηλεκτροστατική βαφή και ανοδιωμένα εξαρτήματα.

Αλλά και προσαρμοσμένο στυλ

Η Triumph προσφέρει πάνω από 120 γνήσια αξεσουάρ για το Scrambler 900, επιτρέποντας στους αναβάτες να προσαρμόσουν τη μοτοσικλέτα στις προτιμήσεις τους. Οι βελτιώσεις εκτός δρόμου περιλαμβάνουν ένα ψηλό μπροστινό φτερό, προστατευτικές χούφτες, αλουμινένιο προστατευτικό κάρτερ και σίτα προβολέα. Για μια πιο προσαρμοσμένη εμφάνιση, οι αναβάτες μπορούν να επιλέξουν μια καφέ καπιτονέ σέλα, λεπτά φλας LED ή πολυλειτουργικά φλας bullet. Διατίθενται πίσω αμορτισέρ FOX με ρυθμιζόμενη απόσβεση συμπίεσης, ενώ οι πρακτικές επιλογές περιλαμβάνουν θερμαινόμενα γκριπ, κεντρικό σταντ, σχάρα αποσκευών και βαλίτσες.

Άφιξη, τιμή, χρώματα

Το νέο Scrambler 900 θα βρίσκεται στη χώρα μας από τον επόμενο Φεβρουάριο και σε τιμή κοντά στα 12.000€. Θα είναι διαθέσιμο σε τρεις επιλογές χρωμάτων, τις νέες Matt Khaki Green με Phantom Black και Mineral Grey με Cosmic Yellow, καθώς και τη στάνταρ Urban Grey με λεπτομέρειες Jet Black.