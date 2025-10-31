ZXMoto 500F και οι κλώνοι καλά κρατούν

Αυτό που βλέπετε στις φωτογραφίες δεν είναι ένα Honda CB αλλά ένας κλώνος που θυμίζει τα τετρακύλινδρα του ιάπωνα κατασκευαστή από την εποχή των 70s και 80s.

Και πως γενέν αυτό; Μα με τη μέθοδο της ξεπατικωτούρας αν τη θυμόσαστε οι παλιοί. Πήραν λοιπόν οι κινέζοι τα σχέδια μοτοσικλετών που έχουν γράψει ιστορία και τις επαναφέρουν με τη δική τους υπογραφή, χρησιμοποιώντας βέβαια συστατικά στοιχεία της σύγχρονης εποχής.

Ποιος, που, γιατί

Τα αρχικά ΖΧ προέρχονται από το όνομα του ιδρυτή και ιδιοκτήτη της εταιρείας κ. Zhang Xue, που υπήρξε πρόεδρος και μέτοχος της Kove μέχρι το Φεβρουάριο του 2024. Αποχωρώντας από εκεί δεν κάθησε με σταυρωμένα τα χέρια και ιδρύοντας τη δική του πλέον φίρμα κινήθηκε σε εντυπωσιακούς ρυθμούς βγάζοντας στην παραγωγή εντυπωσιακά μοντέλα. Πρώτο δείγμα το τετρακύλινδρο supersport ZX 500RR, με τη συνέχεια να αφορά στην παρουσίαση του roadster 500F στην έκθεση CIMA τον περασμένο μήνα.

Όλη η νέα γκάμα της ZXMoto θα παρουσιαστεί στην EICMA 2025 και θα περιλαμβάνει τα τετρακύλινδρα 500RR και 500F, τα τρικύλινδρα 820RR, 820R, 820 Χ ADV, ένα μονοκύλινδρο 450 Rally, ένα Cruiser V-2 600 και δύο τετράχρονα μότοκρος στα 250 και 450 κυβικά! Από τα teasers που έχει κυκλοφορήσει η μάρκα ξεχωρίζουν το εντυπωσιακό supersport 820RR και το Adventure 820 Χ ADV. Το πρώτο θα αποδίδει πάνω από 130 ίππους, θα ζυγίζει 186kg και θα διατίθεται σε τρία επίπεδα εξοπλισμού και απόδοσης, το ένα εκ των οποίων θα αποτελέσει βασικό μοντέλο για την έγκριση τύπου που θα του δώσει την άδεια να λάβει μέρος στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Supersport! Το δεύτερο είναι αυτό που θα μπει σε μια κατηγορία που αποκτά όλο και περισσότερους φίλους, αυτή των μεσαίων Adventure 700-900cc που πάνε παντού και τα κάνουν όλα.

Ενδιαφέρον το 500F

Ναι, θυμίζει τα παλιά Honda CB400 Super Four και CB1300, όπως επίσης και το άρτι αφιχθέν CB1000F, μάλλον προλαβαίνοντας την κίνηση της Honda να φέρει στη ζωή κάτι αντίστοιχο. Το πλαίσιο είναι αλουμινένιο δύο δοκών αντί για ατσάλινο σωληνωτό, μπροστά υπάρχουν δύο μεγάλα δισκόφρενα με ακτινικές τεραπίστονες δαγκάνες, ενώ και οι αναρτήσεις είναι σύγχρονες με ανεστραμμένο πιρούνι μπροστά και μονό αμορτισέρ πίσω.

Ο τετρακύλινδρος εν σειρά κινητήρας αποδίδει 73 ίππους, δηλαδή 12 λιγότερους από το ZX 500RR, η τελική ταχύτητα ανακοινώθηκε στα 175Km/h, το βάρος στα 175 κιλά πλήρες υγρών, το μεταξόνιο στα 1.395mm και οι διαστάσεις των ελαστικών 120/70 και 180/55(!) σε ζάντες ελαφριού κράματος 17” μπροστά και πίσω. Περισσότερες πληροφορίες που να αφορούν στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό δεν δόθηκαν, πέραν του ότι υπάρχει δικάναλο ABS και Traction Control. Yπομονή λίγες μέρες για να τα μάθουμε όλα και από πρώτο χέρι στην έκθεση του Μιλάνου.