Κώστας Μπιτσικώκος
Suzuki e Vitara: Το ηλεκτρικό αυτοκίνητο που ζητούσες (vid)
H πανέξυπνη καμπάνια για το νέο Suzuki e Vitara έχει για πρωταγωνιστή έναν... άτυχο θαυμαστή του ηλεκτρικού SUV.

Στα τέλη του 2025 θα έχουμε την πρώτη επαφή με το Suzuki e Vitara, το οποίο αποτελεί το πρώτο ηλεκτρικό αυτοκίνητο μαζικής παραγωγής της ιαπωνικής μάρκας. Το e Vitara έχει μήκος 4,27 μέτρα και εξελίχθηκε από κοινού με το Toyota Urban Cruiser.

Το ηλεκτρικό Vitara θα κυκλοφορήσει τόσο σε προσθιοκίνητη όσο και σε τετρακίνητη έκδοση. Στην πρώτη περίπτωση η ισχύς είναι 144 ίπποι με την μπαταρία των 49 kWh και 174 ίπποι με την μεγαλύτερη των 61 kWh. Το τετρακίνητο e Vitara είναι διαθέσιμο με την μεγάλη μπαταρία και έχει δύο ηλεκτρικά μοτέρ που αποδίδουν συνδυαστικά 184 ίππους. H εκτιμώμενη αυτονομία στο μοντέλο με την μεγάλη μπαταρία είναι κοντά στα 430 χιλιόμετρα.

Το λανσάρισμα του Suzuki e Vitara στην Μ. Βρετανία γίνεται με ένα πανέξυπνο σποτ που δείχνει έναν άντρα να προσπαθεί να δει μέσα από εμπόδια το αυτοκίνητο που έχει... κλέψει την καρδιά του.

@Photo credits: Suzuki UK

