H Voge ετοιμάζεται να παρουσιάσει adventure scooter με δικύλινδρο κινητήρα

Η έκθεση του Μιλάνου πλησιάζει και ο ασιάτης κατασκευαστής προτίθεται να κλέψει τα φώτα της δημοσιότητας με ένα μοντέλο σκληροτράχηλου χαρακτήρα.

Το τίζερ της Voge δεν αφήνει πολλά περιθώρια για το τι ακριβώς θα είναι το επερχόμενο mega scooter της και κανείς για την ώρα δεν γνωρίζει τι θα κρύβει πίσω από το μυώδες παρουσιαστικό του. Πέρυσι τον Μάιο υπήρξε μια διαδικτυακή διαρροή που έφερε στο φως τα μελλοντικά μοντέλα της εταιρείας και εκεί είχαμε δει ένα Adventure scooter 350, προφανώς με τον μονοκύλινδρο κινητήρα του άκρως επιτυχημένου SR4, αλλά και ένα 500GT με άγνωστα λοιπά στοιχεία.

Νεότερες πληροφορίες αναφέρονται όμως σε κάτι ανάμεσα, δηλαδή ένα Adventure με δικύλινδρο κινητήρα 400-500 κυβικών εκατοστών, που αναμένεται να αποδίδει 40+ ίππους. Έτσι θα επιβεβαιωθούν και τα όσα μας είχε πει προ τριετίας περίπου ο Allen Yin, αντιπρόεδρος της Loncin (που κατέχει και το εμπορικό όνομα Voge): «Έχουμε στο πλάνο δύο δικύλινδρα scooter με νέους κινητήρες, στα 450 και 560 κυβικά εκατοστά, τα οποία στοχεύουν στην κατηγορία των SYM TL, Kymco AK και Yamaha TMAX».

Περισσότερα δεν μπορούμε να πούμε για την ώρα, μερικές μέρες υπομονή και θα τα μάθουμε όλα.