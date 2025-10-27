Ένα Honda CBR1000RR-R Fireblade SP που γεννήθηκε στο Isle of Man (vid)

Από το 1907 οι ετήσιοι αγώνες ταχύτητας μοτοσικλετών στο βρετανικό νησί προσφέρουν μοναδικές συγκινήσεις και από το 2025 η Honda Racing έναν πραγματικό νικητή

To Honda CBR1000RR-R Fireblade SP που βλέπετε στις φωτογραφίες είναι μία πιστή ρέπλικα της μοτοσικλέτας του αγωνιζόμενου Dean Harrison, πάνω στη σέλα της οποίας πέτυχε δύο νίκες στους φετινούς αγώνες του θρυλικού νησιού, συγκεκριμένα στην κατηγορία Superstock.

Στους αγωνιστικούς κύκλους είναι πλέον γνωστό πως η Honda επί βρεττανικού εδάφους κυριαρχεί εδώ και πολλά χρόνια και αυτό οφείλεται στην πίστη που έχουν στη διάκριση οι άνθρωποι της αντιπροσωπείας στη Γηραιά Αλβιώνα. Το CBR1000RR-R Fireblade SP έχει αποδειχθεί ως ένα πραγματικό όπλο στα χέρια πολλών αγωνιζόμενων του πρωταθλήματος BSB (British Super Bike) και στο φετινό TT ως η απόλυτη μοτοσικλέτα Superstock στους δρόμους του Isle of Man. Όχι μόνο κατέκτησε τις δύο νίκες που προαναφέραμε, αλλά -πάντα στα χέρια του Dean- πέτυχε και τον τρίτο καλύτερο γύρο όλων των εποχών με μία εκπληκτική μέση ταχύτητα της τάξης των 218,4 χλμ/ώρα!

Για να γιορτάσει λοιπόν η Honda UK το όλο γεγονός, αποφάσισε να πάρει 12 “απλά” Fireblade και να τα μετατρέψει σε, όσο το δυνατόν πιο κοντά, ακριβή αντίγραφα της μοτοσικλέτας που οδήγησε τον Harrison στις διακρίσεις. Η τιμή τους ανακοινώθηκε στις 26.749 λίρες (περίπου 30.800€) και οι παραγγελίες μπορούν να γίνουν άμεσα μέσω του δικτύου αντιπροσώπων της Honda στη Μεγάλη Βρεττανία.

Παίρνουμε και κράνος

Εκτός από την ίδια τη μοτοσικλέτα και το πλήθος των αξεσουάρ που τη συνοδεύουν, οι 12 τυχεροί θα πάρουν ως δώρο και ένα κράνος Shoei X-SPR Pro Dean Harrison Limited Edition, υπογεγραμμένο από τον Dean στο πάνω μέρος του. Θα πέρουν επίσης μια βάση Paddock Gee-Tech με λογότυπο CBR Fireblade, καθώς και ένα χαλάκι γκαράζ.

Οι δηλώσεις του πρωταγωνιστή

«Το φετινό TT ήταν τόσο ξεχωριστό για μένα. Δώσαμε τον καλύτερό μας εαυτό και η μοτοσικλέτα μου μέχρι το τέλος των αγώνων γινόταν όλο και καλύτερη. Είναι η τέταρτη νίκη μου στο TT και μου φάνηκε ότι την περίμενα εδώ και πολύ καιρό, ενώ η πέμπτη με άφησε χωρίς λόγια. Είμαι τόσο περήφανος που είμαι μέλος μιας τόσο καταπληκτικής ομάδας και, για να είμαι ειλικρινής, πραγματικά περήφανος που η Honda UK παράγει ένα αντίγραφο της μοτοσικλέτας που φτιάξαμε και βρίσκεται στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου, δύο φορές. Αν φαίνεται σωστό, είναι σωστό, λένε στους αγώνες και κάθε μία από αυτές τις μοτοσικλέτες κάνει ακριβώς αυτό, με κάθε λεπτομέρεια άψογη. Και ξέρω ότι θα είναι εκπληκτικές όπου κι αν τις οδηγήσετε, στο δρόμο ή στην πίστα», είπε ο Harrison.

Σχετικά με τη μοτοσικλέτα

Το CBR1000RR-R Fireblade SP του 2025 είναι μια μοτοσικλέτα που κατασκευάστηκε για να κερδίζει αμέσως μόλις την βγάλουμε από το κουτί της. Εξοπλισμένη με αεροδυναμική, ηλεκτρονικά και τεχνολογίες από το MotoGP, ο τετρακύλινδρος κινητήρας της προσφέρει τεράστια ισχύ σε όλο το φάσμα της λειτουργίας του. Η ανάρτηση Öhlins Smart Electronic Control (S-EC03) και οι τετραπίστονες δαγκάνες Brembo Stylema R είναι από το ψηλότερο ράφι, όπως και το Cornering ABS με τη ρύθμιση Race. Συνολικά, το CBR1000RR-R Fireblade SP είναι μια έτοιμη για αγώνες κατασκευή που οδηγικά μας πάει στο επόμενο επίπεδο.

Σχετικά με τον άνθρωπο

Ο Dean Harrison, με καταγωγή από το Bradford και τώρα κάτοικος του Manx, γεννήθηκε το 1989 και αγωνίζεται από την ηλικία των 18 ετών. Είναι γνωστός ως ειδικός στους αγώνες σε δημόσιους δρόμους και αυτό είναι στο αίμα του, καθώς ο πατέρας του, Conrad Harrison, έχει 5 νίκες TT στο ενεργητικό του και πολλές ακόμα διακρίσεις σε διάφορους αγώνες (North West 200, Ulster GP, Oliver's Mount κλπ). Το 2025 είδε την αξία του να ανεβαίνει κατακόρυφα στις πίστες της Βρετανίας, στην κατηγορία Supersport με το CBR600RR της Honda Racing.