Τα σενάρια για την κατάκτηση του φετινού πρωταθλήματος της Formula 1 παίρνουν διαφορετική τροπή μετά από κάθε Grand Prix.

Για πρώτη φορά μετά τον Απρίλιο η πρωτοπορία στο πρωτάθλημα οδηγών της Formula 1 άλλαξε. Ο Λάντο Νόρις κέρδισε με επιβλητικό τρόπο στο Grand Prix Μεξικού και σε συνδυασμό με την 5η θέση του Όσκαρ Πιάστρι πήρε κεφάλι στη βαθμολογία για ένα μόλις βαθμό.

Οι οδηγοί της McLaren δεν «παίζουν» μόνοι τους. Ο Μαξ Φερστάπεν είναι ακόμα ζωντανός στη μάχη του τίτλου και με την 3η θέση στο Μεξικό είναι πλέον 36 βαθμούς πίσω από τον Νόρις.

He dominates in style in Mexico! 👏



Lando Norris secured the victory with the largest winning margin so far in 2025 😮‍💨#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/oHz82uZqQY — Formula 1 (@F1) October 27, 2025

Το τρελό σενάριο κατάκτησης τίτλου από οδηγούς της McLaren

Με δεδομένο πως η διαφορά των Νόρις και Πιάστρι από τον Φερστάπεν είναι 36 και 35 βαθμούς αντίστοια, η υπόθεση τίτλος δεν είναι στα χέρια του Ολλανδού. Για πετύχει λοιπόν τον πέμπτο του σερί τίτλο πρέπει να συμβεί κάτι σοβαρό στους αντιπάλους του.

Οι Νόρις και Πιάστρι μπορούν να γίνουν πρωταθλητές εφέτος δίχως να κερδίσουν κανένα από τα 4 Grand Prix και τους 2 Αγώνες Σπριντ που ακολουθούν. Το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να πάρουν τρεις 2ες θέσεις στα υπόλοιπα Grand Prix, μία 3η θέση, και στους Αγώνες Σπριντ να καταταγούν στη 2η θέση.

Με τα παραπάνω αποτελέσματα και τον Φερστάπεν στην 1η θέση, ο Νόρις παίρνει το πρωτάθλημα για 2 βαθμούς, ενώ ο Πιάστρι για 1 βαθμό. Στην περίπτωση του Βρετανού, μπορεί να πάρει τον τίτλο ακόμη και με μία 3η θέση σε Αγώνα Σπριντ, όμως τα πράγματα είναι οριακά.

Η συνέχεια του πρωταθλήματος

Επόμενος αγώνας της Formula 1 είναι το Grand Prix Βραζιλίας. Ο 21ος αγώνας της χρονιάς είναι το τριήμερο 7-9 Νοεμβρίου και το αγωνιστικό πρόγραμμα περιλαμβάνει Αγώνα Σπριντ.