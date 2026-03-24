Για ορισμένες ομάδες της Formula 1 το διάστημα μεταξύ GP Ιαπωνίας και Μαϊάμι είναι μειονέκτημα και για άλλες πλεονέκτημα.

Ο Απρίλιος θα είναι ένας ιδιαίτερα παράξενος μήνας για τη Formula 1. H ματαίωση των αγώνων στη Μέση Ανατολή, δηλαδή τα Grand Prix Μπαχρέιν και Σαουδικής Αραβίας λόγω του πολέμου στο Ιράν έχει δημιουργήσει ένα κενό ενός μήνα μεταξύ των αγώνων σε Ιαπωνία και Μαϊάμι.

Πρόκειται για ένα πολύ μεγάλο κενό, μεγαλύτερο από την καλοκαιρινή διακοπή, με τη Formula 1 να επιλέγει να μην βάλει εμβόλιμα κάποιον άλλο αγώνα.

Η Red Bull δεν βλέπει θετικά τη διακοπή

Ιδιαίτερος προβληματισμός επικρατεί στη Red Bull Racing μετά τους δύο πρώτους αγώνες. Συνολικά η αυστριακή ομάδα έχει σημειώσει 12 βαθμούς, με τους Μαξ Φερστάπεν και Ίσακ Χατζάρ να μετράνε από μία εγκατάλειψη έκαστος.

Ο Γάλλος μιλώντας για τη διακοπή του Απριλίου δεν ξέρει αν πρέπει να εστιάσει στα θετικά ή στα αρνητικά. Παρότι θα υπάρχει περισσότερος χρόνος για αναβαθμίσεις, η γνώση από τα δεδομένα είναι στην παρούσα φάση των κανονισμών υπερπολύτιμη.

«Σίγουρα χρειαζόμαστε περισσότερη πρόσφυση. Αυτό είναι το πιο σημαντικό μέχρι στιγμής. Ναι, έχουμε περισσότερο χρόνο για να φέρουμε αναβαθμίσεις και λιγότερους βαθμούς να χάσουμε από τους άλλους. Όσο περισσότερο αγωνιζόμαστε όμως τόσο περισσότερα πράγματα καταλαβαίνουμε και πλησιάζουμε τους καλύτερους κινητήρες στο grid. Σε αυτό το κομμάτι, είναι σίγουρα λίγο μειονέκτημα για εμάς», είπε ο Χατζάρ.

Από τη μεριά του ο Μαξ Φερστάπεν δεν βλέπει τη Red Bull Racing ως την ομάδα που έχει τη μοναδική ευκαιρία για να αναβαθμίσεις: «Μετά την Ιαπωνία θα έχουμε μερικές επιπλέον εβδομάδες για να βρούμε λίγη περισσότερη απόδοση στο μονοθέσιο. Την ίδια στιγμή όμως, και οι άλλοι θα κάνουν το ίδιο. Δεν είμαστε εκεί που θέλουμε. Όλοι μέσα στην ομάδα προσπαθούν και είναι το ίδιο απογοητευμένοι με εμένα».

Διαφορετική εικόνα σε Aston Martin και Williams

Την ίδια στιγμή, άλλες ομάδες βλέπουν τη διακοπή με διαφορετική ματιά. Ο Μάικ Κρακ της Aston Martin αναγνωρίζει πως η ομάδα του θα έχει αρκετό χρόνο να διορθώσει προβλήματα με το μονοθέσιο.

«Υπάρχουν δύο πλευρές. Όταν είσαι στην πίστα, ανακαλύπτεις νέα πράγματα. Όταν δεν είσαι, έχεις χρόνο να λύσεις προβλήματα χωρίς την ένταση του αγωνιστικού προγράμματος».

Μία ακόμη ομάδα που θέλει να βελτιωθεί όσο τίποτα είναι η Williams, με τον Τζέιμς Βόουλς να αναφέρει σχετικά με το κενό του Απριλιου: «Κάθε ώρα αυτού του διαστήματος τη χρειαζόμαστε για να επιστρέψουμε σε καλύτερη θέση μέχρι το Μαϊάμι. Δεν ξεκινήσαμε τη σεζόν όπως θέλαμε. Αυτό το διάστημα είναι για να καταλάβουμε τι μπορούμε πραγματικά να αλλάξουμε. Θα δουλέψουμε αρκετά στον προσομοιωτή σε αυτό το διάστημα».

Η ευκαιρία της Cadillac

Ο Βάλτερι Μπότας της Cadillac πιστεύει πως η αμερικανική ομάδα έχει μια μεγάλη ευκαιρία να βρει επιπλέον απόδοση στην πρώτη της σεζόν στη Formula 1.

«Νομίζω ότι είναι αρκετά ωφέλιμο για εμάς. Έχουμε περισσότερο χρόνο να λύσουμε προβλήματα, γιατί ακόμη έχουμε, και να βρούμε περισσότερη απόδοση. Όλοι δουλεύουν στο όριο εδώ και μήνες, οπότε ίσως ένα μικρό διάλειμμα να είναι καλό για κάποιους», ανέφερε ο Φινλανδός.

