Διακοπή μίας εβδομάδας στο πρωτάθλημα της Formula 1, όμως η δράση θα παραμείνει στην αμερικανική ήπειρο.

Με τον Λάντο Νόρις να φθάνει στην έκτη φετινή του νίκη, πέρασε στην ιστορία το Grand Prix Μεξικού. Ακόμα πιο σημαντικό για τον Βρετανό της McLaren είναι το γεγονός πως πέρασε στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα.

Ακολουθεί ξεκούραση μίας εβδομάδας για οδηγούς και μηχανικούς των 10 ομάδων της Formula 1, πριν το Grand Prix Βραζιλίας που περιλαμβάνει και Αγώνα Σπριντ.

Το πρόγραμμα των επόμενων αγώνων μέχρι το τέλος της σεζόν

GP Βραζιλίας*

7-9 Νοεμβρίου

Ώρα έναρξης (Ελλάδας): 19:00

GP Λας Βέγκας

21-23 Νοεμβρίου

Ώρα έναρξης (Ελλάδας): 06:00

GP Κατάρ*

28-30 Νοεμβρίου

Ώρα έναρξης (Ελλάδας): 18:00

GP Άμπου Ντάμπι

5-7 Δεκεμβρίου

Ώρα έναρξης (Ελλάδας): 15:00

*Περιλαμβάνει αγώνα Σπριντ