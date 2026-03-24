Η σκοτεινή πλευρά του φανατισμού στο μηχανοκίνητο αθλητισμό φάνηκε για μία ακόμη φορά μετά το Grand Prix Κίνας, με τον Έστεμπαν Οκόν να δέχεται σωρεία μηνυμάτων μίσους.

Το Grand Prix Κίνας δεν άφησε πίσω του μόνο αγωνιστικές ιστορίες, αλλά και ένα πολύ σοβαρό περιστατικό, το οποίο διαδραματίστηκε στον κόσμο των social media. Αφορμή ήταν η επαφή που είχαν οι Φράνκο Κολαπίντο και Έστεμπαν Οκόν στον 32ο γύρο, με τον Γάλλο να κάνει λάθος και να πέφτει πάνω στον Αργεντινό.

Για το συμβάν αυτό ο Οκόν δέχθηκε ποινή 10 δευτερολέπτων, ενώ στον ασύρματο παραδέχθηκε πως έκανε οδηγικό λάθος. Η επαφή δεν ήταν καταστροφική για τον Κολαπίντο, ο οποίος τερμάτισε 10ος παίρνοντας τον πρώτο του βαθμό μετά το 2024.

Οι απειλές προς τον Οκόν

Η επαφή των δύο οδηγών δεν άργησε να γίνει αντικείμενο συζήτησης στα social media. Οι οπαδοί του Κολαπίντο «τα έβαλαν» με τον Οκόν, με την κατάσταση να ξεφεύγει. Μάλιστα, σε ορισμένες περιπτώσεις τα σχόλια ξέφυγαν πλήρως, με χρήστες να φτάσουν στο σημείο να απειλούν τη ζωή του Οκόν, δημιουργώντας έτσι ένα περιβάλλον το οποίο δεν σχετίζεται σε καμία περίπτωση με την κουλτούρα του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Contact between Ocon and Colapinto 😮



Here's the replay of the contact between them at the first corner ⏯️👇#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/4I0hh0TVai March 15, 2026

Η κατάσταση έφτασε σε τέτοιο βαθμό που χρειάστηκε επίσημη παρέμβαση. H εταιρεία που διαχειρίζεται τα δικαιώματα του Κολαπίντο, Bullet Sports Management, προέβη σε ανακοίνωση κατά των απειλών που δέχθηκε ο οδηγός της Haas.

«Ως παθιασμένοι φίλαθλοι, μπορούμε να εκφράζουμε απογοήτευση όταν τα πράγματα δεν εξελίσσονται όπως θα θέλαμε. Είναι όμως σημαντικό να θυμόμαστε ότι πίσω από τα κράνη βρίσκονται άνθρωποι με συναισθήματα, οικογένειες και ανθρώπους που αξίζουν σεβασμό. Παρακαλούμε να μην στέλνετε μηνύματα μίσους ή απειλές θανάτου προς τον Έστεμπαν, την οικογένειά του ή τη Haas. Αυτού του είδους η συμπεριφορά δεν έχει θέση στο άθλημα ούτε στην κοινότητά μας. Το συμβάν ήταν ατυχές και είναι λογικό να υπάρχουν έντονα συναισθήματα, όμως το μίσος και η κακοποίηση δεν αλλάζουν αυτό που συνέβη. Ας στηρίξουμε τον Φράνκο με θετικό τρόπο και ας δείξουμε την πλευρά του motorsport που το κάνει ξεχωριστό με σεβασμό και αθλητικό πνεύμα».

Ένα πρόβλημα που διογκώνεται

Το συμβάν της Κίνας με τις απειλές στον Έστεμπαν Οκόν δεν είναι μεμονωμένο. Τα τελευταία χρόνια, η Formula 1 έχει δει επανειλημμένα περιστατικά διαδικτυακής κακοποίησης οδηγών, με το παραμικρό συμβάν να ανεβάζει το επίπεδο έντασης.

Η Formula 1 βρίσκεται ξανά αντιμέτωπη με τη σκοτεινή πλευρά της δημοφιλίας της και μάλλον δεν θα είναι η τελευταία φορά.

