Μία συνεργασία που λίγοι θα περίμεναν ανακοίνωσε η Haas F1, καθώς ένωσε τις δυνάμεις της με τον Godzilla για το επερχόμενο Grand Prix Ιαπωνίας.

Οι Έστεμπαν Οκόν και Όλιβερ Μπέρμαν θα έχουν για σύμμαχο στο Grand Prix Ιαπωνίας της Formula 1 το τριήμερο 27-29 Μαρτίου τον «Βασιλιά των Τεράτων». Η αμερικανική ομάδα θα αγωνιστεί στον αγώνα της Σουζούκα με ένα ειδικό livery το οποίο έχει πάρει έμπνευση από τον Godzilla. H ενέργεια αυτή γίνεται στο περιθώριο συνεργασίας με το στούντιο πίσω από τον εμβληματικό χαρακτήρα.

Έτσι, μετά τη Racing Bulls η Haas έγινε η δεύτερη ομάδα που επισημοποίησε πως θα αγωνιστεί στη Σουζούκα με ειδικό χρωματισμό στο μονοθέσιό της.

Ένα εξαιρετικό ξεκίνημα στη σεζόν

Η Haas έχει εκμεταλλευτεί πλήρως κάθε ευκαιρία που της έχει παρουσιαστεί στο φετινό πρωτάθλημα. Η αμερικανική ομάδα είναι στην 4η θέση στο πρωτάθλημα κατασκευαστών με 17 βαθμούς και είναι μπροστά από τη Red Bull Racing.

Unveiling the King of Monsters 🐉 Our official livery for the Japanese GP takes the iconic @Godzilla_Toho to Suzuka 🇯🇵 March 24, 2026

Σε επίπεδο οδηγών, ο Όλιβερ Μπέρμαν είναι ο μοναδικός που έχει σκοράρει βαθμούς, με τον Έστεμπαν Οκόν να παραμένει στο μηδέν. Ο Γάλλος, πέρα από το λάθος του με τον Κολαπίντο στην Κίνα, είχε λάθος στρατηγική εκκινώντας με τη σκληρή γόμα, κάτι που επηρέασε αρνητικά τον αγώνα του.

Η Haas πηγαίνει στην Ιαπωνία με αυτοπεποίθηση, ένα από τα πιο ξεχωριστά μονοθέσια του grid και έναν οδηγό που ήδη πρωταγωνιστεί. Μένει να δούμε εάν ο Godzilla θα φέρει επιπλέον τύχη στα Haas, η οποία θέλει να συνεχίσει τις θετικές εμφανίσεις στο 2026 ώστε να καθιερωθεί ως η καλύτερη ομάδα του midfield.

