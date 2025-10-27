Ο Βρετανός ήταν ιδιαίτερα χαρούμενος με τη νίκη που τον έφερε και πάλι στην κορυφή της βαθμολογίας στο πρωτάθλημα της Formula 1.

Με μία επιβλητική εμφάνιση ο Λάντο Νόρις πήρε τη νίκη στο Grand Prix Μεξικού και παράλληλα την πρωτοπορία στο πρωτάθλημα. Ο Βρετανός εκκίνησε πρώτος και οδήγησε την κούρσα μέχρι το φινάλε και έφτασε τις 10 νίκες καριέρας.

Αυτή ήταν η πρώτη του νίκη μετά το GP Ουγγαρίας, τον τελευταίο αγώνα πριν το καλοκαιρινό διάλειμμα.

"Beautiful weekend" 🧡



It was indeed an impressive weekend in Mexico City for Lando Norris! 👏#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/096Ty6nb0x — Formula 1 (@F1) October 26, 2025

Η τέλεια εκκίνηση

Μετά το «πέσιμο» της καρό σημαίας, ο Νόρις μίλησε για τον αγώνα του και τα σημεία «κλειδιά» για τη νίκη:

«Τι αγώνας. Έμεινα συγκεντρωμένος, επικεντρώθηκα σε εμένα. Ήταν ο αγώνας που ήθελα. Έκανα το τέλειο πέταγμα, καλό πρώτο γύρο και μετά έκανα τον αγώνα μου».

Ερωτώμενος σχετικά με την εκκίνηση, ο οδηγός της McLaren πρόσθεσε: «Έμεινα χαλαρός. Το καλύτερο που έκανα ήταν η εκκίνησή μου. Φοβερή η νίκη μου εδώ στο Μεξικό».

Ξανά στην κορυφή

Ο Νόρις ρωτήθηκε επίσης και για τη συνέχεια του τίτλου. Ο Βρετανός ανέβηκε και πάλι στην κορυφή της βαθμολογίας με τέσσερις αγώνες για το φινάλε της σεζόν. Η διαφορά του από τον δεύτερο Όσκαρ Πιάστρι είναι στον 1 βαθμό μόλις.

«Βλέπω ξεχωριστά κάθε τριήμερο. Επικεντρώνομαι στον εαυτό μου. Είμαι χαρούμενος και όλα όσα κάνω λειτουργούν», είπε ο Βρετανός.