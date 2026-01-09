F1 - Τι αλλάζει στις κατατακτήριες δοκιμές το 2026

Στάθης Κοκκορόγιαννης
F1 - Τι αλλάζει στις κατατακτήριες δοκιμές το 2026
Η είσοδος μιας νέας ομάδας στο grid της Formula 1 σημαίνει αλλαγές στη διαδικασία που ορίζει το grid των Grand Prix.

Η είσοδος της Cadillac στο grid της Formula 1 από τη σεζόν 2026 αυξάνει τον αριθμό των συμμετοχών σε 22 μονοθέσια. To γεγονός αυτό υποχρέωσε την FIA σε στοχευμένες προσαρμογές στο format των κατατακτήριων δοκιμών.

Παρότι η βασική δομή των τριών περιόδων (Q1, Q2, Q3) παραμένει αμετάβλητη, αλλάζει το όριο αποκλεισμού στις δύο πρώτες φάσεις, ώστε η τελική μάχη για την pole position να συνεχίσει να αφορά αποκλειστικά 10 οδηγούς.

Αμετάβλητη δομή παρά τις περισσότερες συμμετοχές

Σύμφωνα με τους αγωνιστικούς κανονισμούς της FIA για το 2026, οι κατατακτήριες εξακολουθούν να διεξάγονται σε τρεις διαδοχικές περιόδους με χρονόμετρο:

 
  • Q1: 18 λεπτά
  • Q2: 15 λεπτά
  • Q3: 12 λεπτά

Τα διαλείμματα μεταξύ των περιόδων παραμένουν επίσης ίδια (7 λεπτά μεταξύ Q1–Q2 και 8 λεπτά μεταξύ Q2–Q3).

Η ουσιαστική αλλαγή αφορά τη ρήτρα προσαρμογής του αριθμού των αποκλειόμενων οδηγών. Ενώ οι κανονισμοί βασίζονται θεωρητικά σε grid 20 αυτοκινήτων, προβλέπεται ρητά ότι σε περίπτωση 22 συμμετοχών, αποκλείονται έξι οδηγοί στο τέλος τόσο του Q1 όσο και του Q2.

ΔιαδικασίαΔιάρκειαΣυμμετοχέςΑποκλεισμόςΠρόκρισηΘέσεις Grid
Q118 λεπτά226 πιο αργοί16P17–P22 (βάσει χρόνων Q1)
Q215 λεπτά166 πιο αργοί10P11–P16 (βάσει χρόνων Q2)
Q312 λεπτά10P1–P10 (βάσει χρόνων Q3)

Αντίστοιχες αλλαγές και στις κατατακτήριες σπριντ

Το ίδιο μοντέλο αποκλεισμών εφαρμόζεται και στη διαδικασία των κατατακτήριων σπριντ. Η βασική διαφορά με τις κατατακτήριες είναι πως οι περίοδοι είναι συντομότερες και συνοδεύονται από αυστηρούς κανονισμούς χρήσης ελαστικών.

SessionΔιάρκειαΣυμμετοχέςΑποκλεισμόςΠρόκρισηΥποχρέωση Ελαστικών (στεγνό)Θέσεις Sprint Grid
SQ112 λεπτά226 πιο αργοί16Μεσαία γόμα ελαστικών μόνοP17–P22
SQ210 λεπτά166 πιο αργοί10Μεσαία γόμα ελαστικών μόνοP11–P16
SQ38 λεπτά10Μαλακή γόμα ελαστικών μόνοP1–P10

Παρακολουθήστε το βίντεο με την ανασκόπηση της σεζόν του 2025 της Formula 1 από την ομάδα του gmotion

Ακολουθήστε την σελίδα του gMotion στο Facebook!

@Photo credits: McLaren media

RELATED NEWS

Φόρτωση BOLM...
 