Η είσοδος μιας νέας ομάδας στο grid της Formula 1 σημαίνει αλλαγές στη διαδικασία που ορίζει το grid των Grand Prix.

Η είσοδος της Cadillac στο grid της Formula 1 από τη σεζόν 2026 αυξάνει τον αριθμό των συμμετοχών σε 22 μονοθέσια. To γεγονός αυτό υποχρέωσε την FIA σε στοχευμένες προσαρμογές στο format των κατατακτήριων δοκιμών.

Παρότι η βασική δομή των τριών περιόδων (Q1, Q2, Q3) παραμένει αμετάβλητη, αλλάζει το όριο αποκλεισμού στις δύο πρώτες φάσεις, ώστε η τελική μάχη για την pole position να συνεχίσει να αφορά αποκλειστικά 10 οδηγούς.

Αμετάβλητη δομή παρά τις περισσότερες συμμετοχές

Σύμφωνα με τους αγωνιστικούς κανονισμούς της FIA για το 2026, οι κατατακτήριες εξακολουθούν να διεξάγονται σε τρεις διαδοχικές περιόδους με χρονόμετρο:

Q1: 18 λεπτά

Q2: 15 λεπτά

Q3: 12 λεπτά

Τα διαλείμματα μεταξύ των περιόδων παραμένουν επίσης ίδια (7 λεπτά μεταξύ Q1–Q2 και 8 λεπτά μεταξύ Q2–Q3).

Η ουσιαστική αλλαγή αφορά τη ρήτρα προσαρμογής του αριθμού των αποκλειόμενων οδηγών. Ενώ οι κανονισμοί βασίζονται θεωρητικά σε grid 20 αυτοκινήτων, προβλέπεται ρητά ότι σε περίπτωση 22 συμμετοχών, αποκλείονται έξι οδηγοί στο τέλος τόσο του Q1 όσο και του Q2.

Διαδικασία Διάρκεια Συμμετοχές Αποκλεισμός Πρόκριση Θέσεις Grid Q1 18 λεπτά 22 6 πιο αργοί 16 P17–P22 (βάσει χρόνων Q1) Q2 15 λεπτά 16 6 πιο αργοί 10 P11–P16 (βάσει χρόνων Q2) Q3 12 λεπτά 10 — — P1–P10 (βάσει χρόνων Q3)

Αντίστοιχες αλλαγές και στις κατατακτήριες σπριντ

Το ίδιο μοντέλο αποκλεισμών εφαρμόζεται και στη διαδικασία των κατατακτήριων σπριντ. Η βασική διαφορά με τις κατατακτήριες είναι πως οι περίοδοι είναι συντομότερες και συνοδεύονται από αυστηρούς κανονισμούς χρήσης ελαστικών.

Session Διάρκεια Συμμετοχές Αποκλεισμός Πρόκριση Υποχρέωση Ελαστικών (στεγνό) Θέσεις Sprint Grid SQ1 12 λεπτά 22 6 πιο αργοί 16 Μεσαία γόμα ελαστικών μόνο P17–P22 SQ2 10 λεπτά 16 6 πιο αργοί 10 Μεσαία γόμα ελαστικών μόνο P11–P16 SQ3 8 λεπτά 10 — — Μαλακή γόμα ελαστικών μόνο P1–P10

