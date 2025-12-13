Η Formula 1 περνά στην επόμενή της εποχή έχοντας υπογράψει τη νέα εμπορική συμφωνία που θα διαρκέσει μέχρι την επόμενη δεκαετία.

Η Formula 1, η FIA και όλες οι 11 ομάδες του πρωταθλήματος κατέληξαν σε συμφωνία για τη νέα Συμφωνία Ομονοίας, η οποία θα ισχύει από το 2026 έως και το 2030. Η ανακοίνωση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού και της F1 έγινε λίγο πριν την απονομή των βραβείων των πρωταθλητών.

Η συμφωνία είχε ήδη υπογραφεί τον Μάρτιο από τη Formula One Management (FOM) και όλες τις ομάδες του grid, συμπεριλαμβανομένων των νέων συμμετεχόντων, Cadillac και Audi, η οποία έχει αναλάβει την ομάδα της Sauber. Μετά την επανεκλογή του Μοχάμεντ Μπεν Σουλαγέμ στην προεδρία της FIA για δεύτερη συνεχόμενη θητεία, η Ομοσπονδία παρείχε και επίσημα τη συγκατάθεσή της στους όρους της νέας συμφωνίας.

Τι είναι η Συμφωνία Ομονοίας

Η Συμφωνία Ομονοίας (Concorde Agreement), που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το 1981, αποτελεί τη δεσμευτική σύμβαση μεταξύ της Formula 1 ως κατόχου των εμπορικών δικαιωμάτων, των αγωνιζόμενων κατασκευαστών και της FIA. Ρυθμίζει τόσο τη διακυβέρνηση όσο και τη χρηματοοικονομική δομή του πρωταθλήματος, προσφέροντας σταθερότητα και προβλεψιμότητα στο άθλημα.

Μεταξύ άλλων, προβλέπει τέλος εισόδου για νέες ομάδες, καθορίζει οικονομικά μπόνους βάσει ιστορίας και αγωνιστικών επιτυχιών, προστατεύει τις ομάδες από αιφνίδιες κανονιστικές αλλαγές και δεσμεύει όλους τους κατασκευαστές να συμμετέχουν σε κάθε αγώνα του παγκόσμιου πρωταθλήματος.

Formula 1, The FIA and all 11 teams have signed the 2026 Concorde Governance Agreement 🤝



The agreement ensures the key stakeholders in the sport are fully aligned on the fundamental commercial and governance structures for the next five years



More details 👉… pic.twitter.com/YAnj7HiyZ0 December 12, 2025

Ένα καλύτερο μέλλον

Σε δήλωσή του, ο CEO της Formula 1, Στέφανο Ντομενικάλι, χαρακτήρισε τη συμφωνία ορόσημο:

«Σήμερα είναι μια σημαντική ημέρα για τη Formula 1. Καθώς γιορτάζουμε τα 75 χρόνια του σπορ, γράφουμε το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας μας. Η συμφωνία αυτή διασφαλίζει ότι η Formula 1 βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή θέση για να συνεχίσει την παγκόσμια ανάπτυξή της».

Ο Ντομενικάλι ευχαρίστησε τον πρόεδρο της FIA και τις ομάδες για τη συνεργασία, τονίζοντας ότι το πρωτάθλημα παραμένει προσηλωμένο στις μελλοντικές προοπτικές και ευκαιρίες.

Seasons' giftings!



Find the perfect way to make their holiday with a range of gifts 🎁⬇️#F1 — Formula 1 (@F1) December 11, 2025

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της FIA, Μοχάμεντ Μπεν Σουλαγέμ, υπογράμμισε ότι η ένατη Συμφωνία Ομονοίας εξασφαλίζει τη σταθερότητα και τη βιωσιμότητα της Formula 1 σε βάθος χρόνου.

Όπως ανέφερε, η νέα συμφωνία επιτρέπει στη FIA να συνεχίσει τον εκσυγχρονισμό των κανονισμών, της τεχνολογίας και των επιχειρησιακών δομών, διατηρώντας τη Formula 1 στην αιχμή της παγκόσμιας μηχανοκίνητης καινοτομίας.