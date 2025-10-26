Η ομάδα του, CIP KTM, ζητά σεβασμό στην ιδιωτικότητα του αναβάτη – Σταθερή η κατάσταση του Χοσέ Αντόνιο Ρουέντα που έχει αποφύγει τον κίνδυνο.

Η ομάδα CIP Green Power KTM εξέδωσε ενημέρωση για την κατάσταση του Νόα Ντετβάιλερ, μετά το πολύ σοβαρό ατύχημα που είχε την Κυριακή το πρωί στη στροφή 3 της πίστας της Σεπάνγκ, κατά το sighting lap της Moto3 στο πλαίσιο του Grand Prix Μαλαισίας.

Un accidente que da miedo 😱



José Antonio Rueda y Noah Dettwiler protagonizaron un extraño e impactante choque durante la vuelta previa del #Moto3 en Malasia.#MalasyanGPpic.twitter.com/TrFBd0ktY8 October 26, 2025

Ο 20χρονος Ελβετός αναβάτης συγκρούστηκε με τον Χοσέ Αντόνιο Ρουέντα (Red Bull KTM Ajo), όταν ο Ισπανός -που είχε ήδη εξασφαλίσει τον τίτλο της κατηγορίας- δεν πρόλαβε να αντιδράσει και έπεσε πάνω του με μεγάλη ταχύτητα. Και οι δύο μεταφέρθηκαν άμεσα στο νοσοκομείο της Κουάλα Λουμπούρ με ελικόπτερο.

Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της CIP, ο Ντέτβαϊλερ θα χρειαστεί να υποβληθεί σε πολλαπλές χειρουργικές επεμβάσεις, χωρίς να δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες για τη φύση των τραυμάτων του. «Ο Νόα βρίσκεται σε καλά χέρια και σας παρακαλούμε να σεβαστείτε την ιδιωτικότητά του. Δεν θα υπάρξουν περαιτέρω ανακοινώσεις για την ώρα. Ο Νόα είναι ένας αληθινός μαχητής και ολόκληρη η ομάδα είναι στο πλευρό του», ανέφερε η ανακοίνωση.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες της ελβετικής εφημερίδας Blick, ο νεαρός αναβάτης υπέστη καρδιακές ανακοπές αμέσως μετά τη σύγκρουση και φέρει σοβαρά τραύματα σε σπλήνα και πνεύμονες, καθώς και ανοιχτό κάταγμα στο ένα πόδι, με μεγάλη απώλεια αίματος.

Ο Ρουέντα, από την πλευρά του, νοσηλεύεται με διάσειση και κάταγμα στο δεξί χέρι, αλλά η κατάστασή του κρίνεται σταθερή και βρίσκεται εκτός κινδύνου.

Η παγκόσμια κοινότητα του MotoGP παρακολουθεί με αγωνία τις εξελίξεις, με τα paddock των τριών κατηγοριών να έχουν εκφράσει δημόσια τη συμπαράστασή τους στον νεαρό Ελβετό αναβάτη.

