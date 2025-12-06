Άσχημη εξέλιξη για τον 7 φορές παγκόσμιο πρωταθλητή της Formula 1 λίγη ώρα πριν τις τελευταίες κατατακτήριες δοκιμές της χρονιάς.

Με άδοξο τρόπο ολοκληρώθηκαν οι ελεύθερες δοκιμές του Grand Prix Άμπου Ντάμπι για τον Λιούις Χάμιλτον. Ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής της Formula 1 είχε ατύχημα στο 32ο λεπτό του FP3 ενώ ήταν σε γρήγορο γύρο.

Ο Βρετανός προσέγγιζε τη στροφή 9, ένα σημείο που οι οδηγοί μπαίνουν με πάνω από 270 χλμ/ώρα. Η SF-25 του Χάμιλτον αποσταθεροποιήθηκε απότομα, με τον Χάμιλτον να χάνει το πίσω μέρος κι έτσι ο οδηγός της Ferrari κατέληξε στις προστατευτικές μπαριέρες.

Από το replay φαίνεται το πίσω μέρος να βυθίζεται απότομα τη στιγμή που ο Χάμιλτον μπαίνει στη στροφή, κάτι που υποδεικνύει αστοχία στην πίσω ανάρτηση. Μετά το ατύχημα, ο οδηγός της Ferrari ανέφερε στον ασύρματο πως κάτι συνέβη στο μονοθέσιο. Σε εκείνο το σημείο ήταν σε γρήγορη προσπάθεια και στον δεύτερο τομέα της πίστας ήταν 0,1 δλ πίσω από τον Μαξ Φερστάπεν.

Πλέον οι μηχανικοί της Ferrari έχουν δρόμο μπροστά τους ώστε να ετοιμάσουν την SF-25 του Χάμιλτον ώστε ο πολυπρωταθλητής να πάρει μέρος στις κατατακτήριες δοκιμές

Η συνέχεια του τριημέρου

Το Grand Prix Άμπου Ντάμπι συνεχίζεται στις 16:00 ώρα Ελλάδος με τις τελευταίες κατατακτήριες δοκιμές του 2025. Συντονιστείτε από τις 15:40 στο LIVE του gMotion by Gazzetta και της Ford ώστε να μην χάσετε λεπτό από τη δράση.

