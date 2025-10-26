Η αισιοδοξία επέστρεψε στον επτάκις πρωταθλητή της Formula 1, μετά την εξαιρετική εμφάνιση στις κατατακτήριες δοκιμές του GP Μεξικού.

Το καλύτερο φετινό της αποτέλεσμα σε κατατακτήριες δοκιμές σημείωσε η Scuderia Ferrari στο Grand Prix Μεξικού. Ο Σαρλ Λεκλέρ απείλησε έως το τέλος του Q3 τον Λάντο Νόρις στην μάχη για την pole position, ενώ ο Λούις Χάμιλτον εξασφάλισε την 3η θέση του grid.

Ο Βρετανός οδηγός της Ferrari ήταν χαμογελαστός μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας: «Είμαι πραγματικά χαρούμενος. Είναι τιμητικό για μένα να βρίσκομαι δίπλα στον Σαρλ και τον Λάντο, που είναι πολύ γρήγοροι όλη τη σεζόν. Για πρώτη φορά εγώ και ο Σαρλ είμαστε μαζί στην πρώτη τριάδα των κατατακτήριων δοκιμών, κάτι που αξίζει πραγματικά η ομάδα».

Starting from the front two rows tomorrow 🫡 pic.twitter.com/huLwLoaZYB — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) October 25, 2025

Ο επτάκις πρωταθλητής έχει ελπίδες για ένα θετικό αποτέλεσμα στον αγώνα (εκκίνηση στις 10 μμ, ώρα Ελλάδας): «Είναι προφανώς δύσκολο να κερδίσω και τους δύο, όμως εκκινώ από την 3η θέση, η οποία είναι ιδανική σε αυτή την πίστα. Οπότε ελπίζω να πάρω ό,τι καλύτερο μπορώ στην εκκίνηση. Εξάλλου ο ρυθμός αγώνα μας δεν είναι κακός».