Ο Άλεξ Μάρκεθ εξασφάλισε τη 2η θέση στο πρωτάθλημα και τώρα η μάχη επικεντρώνεται στη μάχη (;) για την 3η θέση ανάμεσα σε Μπετζέκι και Μπανάια.

Μετά το GP Μαλαισίας, στο οποίο νίκησε ο Άλεξ Μάρκεθ, γράφτηκε ιστορία, καθώς για πρώτη φορά στο MotoGP δύο αδέλφια έκαναν το 1-2 στη βαθμολογία του Πρωταθλήματος. Όπως ξέρουμε, ο Μαρκ Μάρκεθ έχει στεφθεί πρωταθλητής εδώ και πολύ καιρό και στο Σπριντ του Σαββάτου στη Σεπάνγκ ο Άλεξ «κλείδωσε» τη 2η θέση στη βαθμολογία. Έτσι, με τα πρωταθλήματα Κατασκευαστών και Ομάδων να έχουν επήσης κριθεί, οι εκκρεμότητες λιγοστεύουν. Μένει να δούμε ποιος θα έρθει τελικά 3ος στο πρωτάθλημα, με τον Μάρκο Μπετζέκι και τον Πέκο Μπανάια να δίνουν τη μάχη - αν μπορεί να χαρακρηστεί έτσι.

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Αναβατών

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών