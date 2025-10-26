Ο οδηγός της McLaren Racing μίλησε για την pole που κατέκτησε στο Autodromo Hermanos Rodriguez και για τη μάχη του αγώνα.

Απόλυτος κυρίαρχος στις κατατακτήριες δοκιμές του GP Μεξικού ήταν ο Λάντο Νόρις. Ο οδηγός της McLaren Racing έκανε εντυπωσιακά περάσματα στο Q3 και κατέκτησε την pole position.

Αυτή την επίδοση είχαμε καιρό να τη δούμε από τον Νόρις, καθώς ήταν η πρώτη του pole μετά τον αγώνα στο Σπα.

Ο Νόρις εντυπωσίασε τον εαυτό του

Στις πρώτες δυο δηλώσεις μετά το πέρας των κατατακτήριων δοκιμών, ο Νόρις σχολίασε την κατάκτηση της pole position στο Μεξικό: «Έχει περάσει καιρός. Είμαι χαρούμενος που επέστρεψα στην pole, είναι καλό το συναίσθημα. Ο γύρος μου ήταν τέτοιος που δεν ξέρεις ακριβώς τι έγινε, ένιωσα ότι ήταν καλός. Όταν είδα στο τιμόνι μου πως έκανα 1:15,5 ένιωσα πάρα πολύ καλά, έμεινα έκπληκτος. Ένιωθα καλά όλο το τριήμερο έως τώρα και ειδικά σήμερα στις κατατακτήριες. Ένιωσα λίγο νευρικά λόγω των Ferrari στο Q3, όμως κατάφερα να πάρω την pole. Χαίρομαι που το κατάφερα».

Ερωτώμενος σχετικά με το τι περιμένει στην εκκίνηση, μιας και η ευθεία μέχρι τη στροφή 1 είναι πολλά μέτρα, ο Βρετανός ανέφερε: «Δεν θα χάσω τον ύπνο μου. Τον τελευταίο καιρό έτσι κι αλλιώς δεν κοιμάμαι καλά. Είχα καλούς αγώνες στο Μεξικό στο παρελθόν, οπότε θα επικεντρωθώ σε όσα μπορώ να ελέγξω».

Η νίκη στο μυαλό του Νόρις

Όσο για τις πιθανότητές του να κερδίσει τον αγώνα, ο Νόρις ανέφερε: «Είμαι εδώ για να κερδίσω. Ανυπομονώ για τον αγώνα. Ξέρω πως έχω γρήγορους οδηγούς πίσω μου και ο δρόμος για τη στροφή 1 είναι μεγάλος. Ο ρυθμός αγώνα της Ferrari είναι πολύ καλός. Δεν θα είναι εύκολο και περιμένω μάχη για τη νίκη».

