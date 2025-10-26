Ο Μονεγάσκος είπε την άποψή του για την έκβαση του φετινού πρωταθλήματος της Formula 1 και δεν έθεσε ως φαβορί τον οδηγό της Red Bull Racing.

Η εντυπωσιακή αντεπίθεση του Μαξ Φερστάπεν έχει δώσει ένα νέο ενδιαφέρον στο φετινό πρωτάθλημα της Formula 1 και για πολλούς είναι ακόμα και το φαβορί για τον τίτλο. Η ομάδα του Ουόκινγκ κυριάρχησε στο μεγαλύτερο μέρος της χρονιάς, ακόμα και μετά τη θερινή διακοπή, όταν ο Όσκαρ Πιάστρι κέρδισε το GP Ολλανδίας, φτάνοντας τη διαφορά από τον Φερστάπεν στους 104 βαθμούς.

Ωστόσο, ο τέσσερις φορές Παγκόσμιος Πρωταθλητής δεν τα παράτησε. Με συνεχείς αναβαθμίσεις στη Red Bull RB21, η ομάδα του Μίλτον Κινς πέτυχε τέσσερις νίκες (συμπεριλαμβανομένης μίας σε σπριντ) και μία δεύτερη θέση στους τελευταίους τέσσερις αγώνες, μειώνοντας τη διαφορά στους 40 βαθμούς.

Ο Λεκλέρ ποντάρει στη McLaren

Στο περιθώριο του GP Μεξικού, όλες οι ερωτήσεις προς τους οδηγούς ήταν αναφορικά με τη μάχη για το πρωτάθλημα. Ένας οδηγός που ρωτήθηκε ήταν ο Σαρλ Λεκλέρ της Ferrari, ο οποίος παραδέχτηκε ότι δεν εξεπλάγη από την απόδοση του Ολλανδού:

«Δεν μπορώ να πω ότι με εκπλήσσει ο Μαξ. Οδηγεί πάντα σε εξαιρετικό επίπεδο. Και δεδομένου ότι η Red Bull είναι από τις λίγες ομάδες που συνέχισαν να εξελίσσουν το μονοθέσιο περισσότερο από τις άλλες, η McLaren έχει σταματήσει εδώ και καιρό, το ίδιο κι εμείς, δεν είναι καθόλου περίεργο», είπε ο Μονεγάσκος.

Ωστόσο, ο οδηγός της Ferrari δεν πιστεύει ότι ο Φερστάπεν μπορεί να ολοκληρώσει την ανατροπή: «Θα εκπλαγώ πολύ αν καταφέρει να πάρει το πρωτάθλημα από εκεί που βρίσκεται. Οι 40 βαθμοί είναι σημαντικοί. Αν έπρεπε να στοιχηματίσω ένα δολάριο, θα το έβαζα στους οδηγούς της McLaren. Αλλά ποτέ δεν μπορείς να αποκλείσεις τον Μαξ».

Οι απόψεις των άλλων οδηγών

Ενδιαφέρον έχει ότι οι νεότεροι οδηγοί της F1 έχουν εντελώς διαφορετική άποψη, αποθεώνοντας τον Φερστάπεν για την επιστροφή του.

Ο Γκάμπριελ Μπορτολέτο της Sauber δήλωσε: «Αυτό που κάνει είναι απίστευτο. Μιλάμε για μία από τις μεγαλύτερες επιστροφές στην ιστορία. Δεν είχε το καλύτερο μονοθέσιο για το μεγαλύτερο μέρος της χρονιάς και παρ’ όλα αυτά παραμένει στη μάχη του τίτλου. Τώρα που βρήκαν ρυθμό, γράφει ήδη ιστορία».

Ο rookie της Haas, Όλιβερ Μπέρμαν δήλωσε: «Για μένα, ως πρωτοεμφανιζόμενο που ελπίζει κάποια μέρα να παλέψει για τίτλους, ο Μαξ είναι το σημείο αναφοράς. Δεν είχε το μονοθέσιο στην αρχή της χρονιάς, αλλά τώρα δείχνει ξανά γιατί είναι ο πιο ταλαντούχος και ταχύτερος».

Ο Κάρλος Σάινθ της Williams τόνισε: «Με τη φιλοσοφία του ‘δεν έχω τίποτα να χάσω’, έχει λιγότερη πίεση στους ώμους του και οδηγεί με καθαρό μυαλό. Αυτό του δίνει πλεονέκτημα».

Από την πλευρά του, ο Πιερ Γκασλί της Alpine σημείωσε: «Αποδεικνύει ξανά πόσο σημαντικό είναι να μην τα παρατάς ποτέ. Η σεζόν είναι μακριά, και αν κάτι δείχνει αυτή η επιστροφή, είναι το πείσμα και η ανθεκτικότητα του Μαξ. Πλέον πιέζει ασφυκτικά τους δύο οδηγούς της McLaren».