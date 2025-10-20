Σύμφωνα με τις στοιχηματικές εταιρείες, ο Ολλανδός έχει περισσότερες πιθανότητες να στεφθεί πρωταθλητής από τους οδηγούς της McLaren.

Μετά τη νίκη του σε Σπριντ και Αγώνα του Grand Prix ΗΠΑ, ο Μαξ Φερστάπεν μείωσε σημαντικά την απόσταση από τους Όσκαρ Πιάστρι και Λάντο Νόρις στη βαθμολογία του πρωταθλήματος οδηγών. Ο τετράκις παγκόσμιος πρωταθλητής απέχει πλέον 40 βαθμούς από τον Αυστραλό και 26 από τον Βρετανό, με 5 Grand Prix να απομένουν, εκ των οποίων τα δύο περιλαμβάνουν και Σπριντ.

Το εύρος αποδόσεων για τους διεκδικητές του τίτλου

Η διαφορά δεν είναι μικρή, όμως η ταχύτητα που έχει στους τελευταίους αγώνες το μονοθέσιο της Red Bull Racing, σε συνδυασμό με το ότι η McLaren δείχνει σημάδια σύγχυσης όσον αφορά τη στρατηγική που πρέπει να ακολουθήσει για τον τίτλο στους οδηγούς, φέρνουν τον Φερστάπεν ως το πρώτο φαβορί για τον τίτλο.

Αυτό τουλάχιστον εκτιμούν οι στοιχηματικές εταιρείες, που δίνουν τη μικρότερη απόδοση στον 28χρονο Ολλανδό.

Μαξ Φερστάπεν 2.50 - 2.60

Όσκαρ Πιάστρι 2.60 - 2.75

Λάντο Νόρις 2.70 - 3.00

