Ο Ισπανός αναβάτης της Ducati χάνει τους δύο τελευταίους αγώνες, καθώς οι γιατροί συνέστησαν πλήρη ακινητοποίηση του χεριού για την αποκατάσταση του τραυματισμού του.

Η σεζόν του 2025 για το MotoGP ολοκληρώθηκε πρόωρα για τον Μαρκ Μάρκεθ. Ο Ισπανός αναβάτης της ομάδας Ducati Lenovo υποβλήθηκε σε περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις στο Ruber International Hospital της Μαδρίτης, μετά την επέμβαση στην οποία υποβλήθηκε στον ώμο στις 13 Οκτωβρίου. Μετά τις εξετάσεις, οι γιατροί Raúl Barco, Samuel Antuña και Ignacio Roger επιβεβαίωσαν ότι ο Μάρκεθ δεν μπορεί να επιστρέψει στην πίστα για το φινάλε της σεζόν.

Ο Πρωταθλητής του 2025 θα χάσει το Grand Prix της Πορτογαλίας, το Grand Prix της Βαλένθια και την ημέρα δοκιμών στο Circuit Ricardo Tormo που είναι προγραμματισμένη για τις 18 Νοεμβρίου, αμέσως μετά το τέλος του grand prix, και οι ομάδες θα δοκιμάσουν για πρώτη φορά τις μοτοσικλέτες του 2026.

Το ιατρικό επιτελείο που παρακολουθεί την ανάρρωσή του επιβεβαίωσε ότι η κλινική εξέλιξη του κατάγματος του κορακοειδούς οστού και του τραυματισμού του συνδέσμου είναι θετική και προχωρά κανονικά. Ωστόσο, ο Μάρκεθ πρέπει να παραμείνει με το χέρι του εντελώς ακινητοποιημένο για τέσσερις εβδομάδες πριν ξεκινήσει η αποκατάσταση, καθιστώντας αδύνατη την επιστροφή του στους αγώνες φέτος.

Οι δηλώσεις της ομάδας και του αναβάτη

Ο Λουίτζι «Τζίτζι» Νταλ’Ίνια, γενικός διευθυντής της Ducati Corse, τόνισε: «Ξέραμε από την αρχή ότι οι πιθανότητες να είναι παρών στη Βαλένθια ήταν πολύ μικρές. Είναι κρίμα, γιατί όλοι θα θέλαμε να κλείσουμε τη χρονιά μαζί με τον Μαρκ στην πίστα, αλλά το πιο σημαντικό είναι η πλήρης ανάρρωσή του. Ο στόχος μας είναι να ξεκινήσει το 2026 στο 100%, έτοιμος να υπερασπιστεί τον τίτλο του. Δεν υπάρχει λόγος να πάρουμε κανένα ρίσκο αυτή τη στιγμή».

Από τη δική του πλευρά, ο Μαρκ Μάρκεθ δήλωσε: «Η απόφαση πάρθηκε με γνώμονα τη λογική και το σεβασμό στους φυσιολογικούς χρόνους της επούλωσης. Ο γιατρός μου ήταν ξεκάθαρος: η αποκατάσταση πηγαίνει καλά, αλλά χρειάζεται υπομονή και σωστή δουλειά. Θα είναι ένας δύσκολος χειμώνας, με πολλή προπόνηση και φυσικοθεραπείες, αλλά αυτό δεν πρέπει να επισκιάσει το μεγάλο επίτευγμα αυτής της χρονιάς. Είμαστε Παγκόσμιοι Πρωταθλητές, και αυτό θα μας δώσει τη δύναμη να επιστρέψουμε ακόμα πιο δυνατοί».

Η Ducati επιβεβαίωσε ότι μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα ανακοινώσει ποιος θα αντικαταστήσει τον Μάρκεθ στους τελευταίους δύο αγώνες της χρονιάς. Σύμφωνα με πηγές εντός της ομάδας, πιθανότερος είναι ο δοκιμαστής Μικέλε Πίρρο, που έχει ήδη εμπειρία ως αναπληρωτής στους φετινούς αγώνες της Ducati.