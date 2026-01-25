Η σειρά που άλλαξε τον τρόπο που βλέπουμε τη Formula 1 επιστρέφει στο Netflix τον Φεβρουάριο, με την 8η σεζόν να υπόσχεται παρασκήνιο από το 2025 που θα κόψει την ανάσα.

Το ραντεβού των φίλων της Formula 1 με το Netflix ανανεώνεται για τις 27 Φεβρουαρίου 2026. Όπως όλα δείχνουν, η 8η σεζόν του Drive to Survive θα αποτελείται από 10 επεισόδια, τα οποία θα κυκλοφορήσουν ταυτόχρονα, λίγες ημέρες πριν από την έναρξη του νέου πρωταθλήματος. Η σειρά, που έχει καταφέρει να φέρει εκατομμύρια νέους θεατές στον κόσμο των Grand Prix, αναμένεται φέτος να είναι πιο δραματική από ποτέ, καθώς το 2025 ήταν μια χρονιά γεμάτη ανατροπές, ιστορικές στιγμές και ηχηρές αποχωρήσεις.

Η παραγωγή της Box to Box Films είχε φέτος «πλούσιο» υλικό να διαχειριστεί, καθώς η μάχη του τίτλου ανάμεσα στον Λάντο Νόρις και τον Μαξ Φερστάπεν κράτησε την αγωνία στα ύψη μέχρι τον τελευταίο γύρο του Άμπου Ντάμπι. Το παρασκήνιο αυτής της κόντρας, οι ενδοοικογενειακές μάχες στη McLaren και οι στρατηγικές αποφάσεις που έκριναν τον παγκόσμιο πρωταθλητή, θα βρεθούν στο επίκεντρο των πρώτων επεισοδίων, δίνοντας μια νέα διάσταση στην επικράτηση του Βρετανού.

Η πτώση μιας αυτοκρατορίας

Ένα από τα πιο πολυσυζητημένα κεφάλαια της νέας σεζόν θα είναι αναμφίβολα η αποχώρηση του Κρίστιαν Χόρνερ από το τιμόνι της Red Bull Racing. Μετά από δύο δεκαετίες απόλυτης κυριαρχίας, ο Χόρνερ παρέδωσε τη σκυτάλη στον Λοράν Μεκίς, σηματοδοτώντας το τέλος μιας ολόκληρης εποχής για τους «ταύρους». Οι κάμερες του Netflix κατέγραψαν τη σταδιακή αλλαγή ισορροπιών μέσα στην ομάδα και το πώς η αποχώρηση του εμβληματικού ηγέτη επηρέασε την απόδοση του Φερστάπεν στο κυνήγι του τίτλου.

Παράλληλα, το Drive to Survive θα εστιάσει και σε έναν άλλο πρωταθλητή. Η πρώτη χρονιά του Λιούις Χάμιλτον στα κόκκινα της Ferrari δεν ήταν στρωμένη με ροδοπέταλα, με τον επτά φορές παγκόσμιο πρωταθλητή να δυσκολεύεται να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις της Scuderia. Η έλλειψη βάθρων και η προσπάθειά του να βρει ρυθμό μέσα σε ένα νέο περιβάλλον θα αποτελέσουν μια από τις πιο ανθρώπινες ιστορίες της σεζόν, αναδεικνύοντας τις δυσκολίες ακόμα και των κορυφαίων θρύλων του σπορ.

Η λύτρωση του Χούλκενμπεργκ και τα «Papaya Rules»

Για τους λάτρεις των ιστοριών λύτρωσης, η 8η σεζόν επιφυλάσσει μια συγκλονιστική στιγμή: το πρώτο βάθρο του Νίκο Χούλκενμπεργκ στο Σίλβερστον. Μετά από 239 αγώνες αναμονής, ο Γερμανός οδηγός κατάφερε επιτέλους να ανέβει στο πόντιουμ, προσφέροντας στην παραγωγή της σειράς μερικά από τα πιο συγκινησιακά πλάνα της χρονιάς. Είναι η απόδειξη ότι η Formula 1 δεν είναι μόνο για τους πρωταθλητές, αλλά και για εκείνους που δεν σταματούν ποτέ να προσπαθούν.

Τέλος, ιδιαίτερο βάρος θα δοθεί στις εσωτερικές τριβές της McLaren. Τα περιβόητα πλέον «papaya rules» και η προσπάθεια της ομάδας να διαχειριστεί τον ανταγωνισμό ανάμεσα στον Λάντο Νόρις και στον Όσκαρ Πιάστρι, θα αποκαλύψουν το πόσο δύσκολο είναι να διατηρήσεις την ισορροπία όταν δύο σπουδαίοι οδηγοί διεκδικούν την ίδια κορυφή. Με την πρεμιέρα να απέχει μόλις λίγες εβδομάδες, το Drive to Survive ετοιμάζεται να μας θυμίσει γιατί η Formula 1 παραμένει το κορυφαίο σόου στον πλανήτη.