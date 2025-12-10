Σαν Σήμερα: Γεννήθηκε η ομάδα που έσπειρε τον τρόμο στην F1 (vid)

Όπως κάθε ημέρα, το gMotion σας ταξιδεύει πίσω στο χρόνο αναζητώντας κορυφαία συμβάντα από τον κόσμο των αγώνων. Κάθε ημέρα του έτους έχει και από κάτι να μας διηγηθεί.

Πέρασαν κιόλας 68 χρόνια από τη μέρα που ο αείμνηστος Κόλιν Τσάπμαν πήρε την απόφαση να φέρει στο προσκήνιο των αγώνων ταχύτητας τη δική του αγωνιστική ομάδα. Το όνομά της, Team Lotus, η οποία μεγάλωσε και κατέκτησε τα πάντα στη Formula 1, γράφοντας σελίδες με χρυσά γράμματα στα βιβλία της ιστορίας. Επιπλέον θα μάθουμε τι έγινε σε έναν αγώνα αντοχής παγκοσμίου πρωταθλήματος στη Ν. Αφρική.

Σαν σήμερα το 1957, ο αείμνηστος Κόλιν Τσάπμαν ανακοίνωσε πως η Team Lotus θα αγωνιζόταν στην F1 από τη σεζόν του 1958. Η μικρή τότε Βρετανική φίρμα είχε ήδη σημειώσει επιτυχίες στη Formula 2, με την μικροσκοπική αλλά άκρως επιτυχημένη Lotus 12. Το ντεμπούτο της ιστορικής ομάδας στη Formula 1 πραγματοποιήθηκε στο Grand Prix του Μονακό, με οδηγούς τους Κλιφ Άλισον και Γκρέιαμ Χιλ.

Τα συνεχή προβλήματα αξιοπιστίας οδήγησαν στην αντικατάσταση του εν λόγω μονοθεσίου από τη Lotus 16. Η βρετανική ομάδα εξελίχθηκε πολύ σύντομα σε μια υπερδύναμη του σπορ και ήταν στο προσκήνιο για δεκαετίες, με βασικό πρωταγωνιστή τον Τζιμ Κλαρκ. Ανέδειξε παγκόσμιους πρωταθλητές και μέχρι τον τελευταίο της αγώνα το 1994, κατέκτησε 6 πρωταθλήματα οδηγών, 7 πρωταθλήματα κατασκευαστών και 74 νίκες.

Σαν σήμερα το 1983, έλαβε χώρα ο αγώνας 1000 χιλιομέτρων στο Κιαλάμι της Νότιας Αφρικής, για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Σπορ Αυτοκινήτων (WSCC). Νικητές αναδείχθηκαν οι Ντέρεκ Μπελ και Στεφάν Μπέλοφ, οι οποίοι οδήγησαν μια εργοστασιακή Rothmans Porsche 956. Στη δεύτερη θέση, τέσσερις γύρους πίσω, τερμάτισε μια Martini Lancia LC2 που μοιράστηκαν οι Ρικάρντο Πατρέζε και Αλεσάντρο Νανίνι. Το βάθρο συμπληρώθηκε από τους Τζάκι Ιξ και Γιόχεν Μας, με την έτερη εργοστασιακή Porsche 956.

Φωτογραφίες: raddie_cz/Twitter-X