Η Aston Martin έκλεισε την φετινή σεζόν της Formula 1 στην κορυφή με τον ταχύτερο χρόνο στις δοκιμές στην πίστα της Γιας Μαρίνα.

Δύο μόλις ημέρες μετά το φινάλε της σεζόν του 2025, οι ομάδες της Formula 1 στράφηκαν ολοκληρωτικά στη νέα εποχή που έρχεται το 2026. Το καθιερωμένο τεστ νέων οδηγών στη Γιας Μαρίνα είχε φέτος διπλό χαρακτήρα: αφενός τις δοκιμές για τους νέους οδηγούς, αφετέρου την πρώτη ουσιαστική αξιολόγηση των ελαστικών του 2026 μέσω των ειδικά τροποποιημένων μονοθεσίων του 2025.

Τα μονοθέσια δοκιμών 2026 ήταν αυτά του 2025, αλλά με σημαντικές αλλαγές για να προσομοιώσουν τα επίπεδα κάθετης δύναμης της επόμενης χρονιάς. Παράλληλα, οι δέκα ομάδες διέθεσαν από ένα κανονικό μονοθέσιο σε rookies που δεν έχουν αγωνιστική εμπειρία Grand Prix.

Μέσα ο παγκόσμιος πρωταθλητής, έξω ο Φερστάπεν

Οι Μαξ Φερστάπεν και Τζορτζ Ράσελ είχαν την άδεια να απουσιάσουν από το τεστ, με τον Ολλανδό να δηλώνει ότι «ευτυχώς» δεν συμμετείχε. Τη θέση τους πήραν οι Ίσακ Χατζάρ και Αγιούμου Ιγουάσα για τη Red Bull Racing, ενώ ο Άρβιντ Λίντμπλαντ έκανε τα πρώτα του βήματα στη Formula 1 με τους Racing Bulls.

Σε McLaren και Ferrari οι μόνιμοι οδηγοί μοιράστηκαν τον χρόνο πίστας, με τον νέο παγκόσμιο πρωταθλητή, Λάντο Νόρις, να παίρνει μέρος φορώντας χρυσό κράνος. Αντίθετα, η Mercedes ανέθεσε ολόκληρη τη μέρα στον Κίμι Αντονέλι, ο οποίος τράβηξε πάνω του όλα τα βλέμματα. Ο λόγος ήταν καθαρός: η γερμανική ομάδα δοκίμασε για πρώτη φορά ενεργή αεροδυναμική εμπρός αεροτομή, με ένα πρωτότυπο σύστημα εγκεκριμένο από τη FIA. Ο μηχανισμός επέτρεπε στο φτερό να περνά σε διαμόρφωση χαμηλής κάθετης δύναμης και χαμηλής αντίστασης στις ευθείες – ακριβώς όπως προβλέπεται για το 2026.

Gold x Papaya is a great combo, we can't lie 🧡#McLaren pic.twitter.com/N52TQyuFha December 9, 2025

Η Aston Martin στην κορυφή της κατάταξης

Ο Λουκ Μπράουνινγκ ήταν ταχύτερος το πρωί για τη Williams με το 1:23.920, χρόνος που έμεινε στην κορυφή μέχρι να πέσει η θερμοκρασία λίγο πριν το ηλιοβασίλεμα.

Τότε ο Τζακ Κρόφορντ της Aston Martin αξιοποίησε ιδανικά τις πιο δροσερές συνθήκες και γύρισε σε 1:23.766, ανεβαίνοντας στην πρώτη θέση. Ακολούθησαν ο Πολ Άρον με Sauber και ο Μπράουνινγκ, ενώ οι Φρεντ Βέστι και Αγιούμου Ιγουάσα συμπλήρωσαν την πεντάδα.

Ο Αντονέλι ήταν ο ταχύτερος οδηγός με μονοθέσιο δοκιμών 2026, στην έκτη θέση συνολικά, με 1:25.170. Ήταν σχεδόν ένα δευτερόλεπτο μπροστά από τον επόμενο οδηγό με παρόμοι μονοθέσιο, τον Όσκαρ Πιάστρι που ήταν 10ος. Επιπλέον, ο Ιταλός κατέγραψε και τον μεγαλύτερο αριθμό γύρων της ημέρας με 157.

2025, complete.



Jak and Stoffel debrief the AMR25’s final laps. pic.twitter.com/qUqvOdRnOt — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) December 9, 2025

Μικρά απρόοπτα στο τέλος

Η διαδικασία κύλησε χωρίς σοβαρά προβλήματα, με εξαίρεση την έξοδο του Ρίο Χιρακάβα στη στροφή 1, που προκάλεσε κόκκινη σημαία και ζημιές στην πίσω αεροτομή. Ο Ιάπωνας επέστρεψε γρήγορα στην πίστα, ενώ ο Έστεμπαν Οκόν συμπλήρωσε μόλις τέσσερις γύρους το απόγευμα λόγω τεχνικών θεμάτων στη Haas.