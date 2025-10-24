Η βρετανική ομάδα παραδέχθηκε δημόσια την παραβίαση των οικονομικών κανονισμών της Formula 1, για δεύτερη φορά στα τελευταία τρία χρόνια.

Η Aston Martin F1 επιβεβαίωσε πως παραβίασε το cost cap της Formula 1 για τη σεζόν 2024. H βρετανική ομάδα ανέλαβε επίσης την ευθύνη για ένα μικρό διαδικαστικό λάθος, χωρίς ωστόσο να έχει υπερβεί το καθορισμένο όριο δαπανών.

Η ομάδα του Σίλβερστον υπέγραψε ένα συμφωνητικό (σ.σ. Accepted Breach Agreement) με τη FIA, μετά την ανακάλυψη ότι ένα από τα απαραίτητα υπογεγραμμένα λογιστικά έγγραφα, τα οποία έπρεπε να έχουν κατατεθεί έως τις 31 Μαρτίου, έλειπε από τον αρχικό φάκελο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Aston Martin επανυπέβαλε εγκαίρως τα διορθωμένα έγγραφα με όλες τις απαραίτητες υπογραφές και ενημέρωσε με πλήρη διαφάνεια τη FIA σε κάθε στάδιο της διαδικασίας. Αυτή είναι η δεύτερη φορά που συνέβη κάτι τέτοιο στη βρετανική ομάδα τα τελευταία τρία χρόνια.

Celebrating the launch of the @Valvoline Global Aspiring Mechanics Programme.



Kicking off at the #MexicoGP, local students will get a behind the scenes look at life as an F1 mechanic, where passion meets precision. pic.twitter.com/BkDOKIjJ6h October 22, 2025

Η Aston Martin γλίτωσε το πρόστιμο

Καθώς ο προϋπολογισμός της ομάδας δεν ξεπέρασε το όριο των 135 εκατομμυρίων δολαρίων, η FIA δεν αναμένεται να επιβάλει ούτε οικονομική ούτε αγωνιστική ποινή. Η παράβαση θεωρείται καθαρά διαχειριστικής φύσεως, χωρίς να επηρεάζει την πραγματική οικονομική επίδοση της ομάδας.

Η καθυστέρηση στην έκδοση των πιστοποιητικών συμμόρφωσης προς τις ομάδες είχε προκαλέσει ανησυχίες στο paddock, με αρκετούς να εικάζουν ότι μία ή περισσότερες ομάδες είχαν παραβεί τον κανονισμό.

The future is in your hands. 🤲



Together with @Valvoline, this #MexicoGP week, we will be celebrating the importance of mechanics not just in F1, but around the world. pic.twitter.com/w0MLXLxMQy — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) October 21, 2025

Ανακοίνωση της FIA

Σε επίσημη δήλωσή της, η FIA ανέφερε:

«Η Διοίκηση Οικονομικού Ελέγχου της FIA βρίσκεται στη διαδικασία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης των υποβολών του 2024 από τις ομάδες και τους κατασκευαστές κινητήρων. Τα αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινωθούν σύντομα. Η FIA δεν σχολιάζει μεμονωμένες περιπτώσεις και, όπως έχει καθιερωθεί, τα αποτελέσματα θα δημοσιοποιηθούν όταν ολοκληρωθεί πλήρως η διαδικασία αξιολόγησης όλων των ομάδων».

Υπόνοιες για δεύτερη ομάδα

Με την Aston Martin να παραδέχεται το διαδικαστικό της σφάλμα, οι φήμες για μια δεύτερη, πιο σοβαρή παράβαση στο budget cap παίρνουν νέα τροπή. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, άλλη μία ομάδα φέρεται να έχει υπερβεί το οικονομικό όριο με πιο ουσιαστικό τρόπο, αν και η ίδια αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες και προτίθεται να πάει ενάντια στην απόφαση της FIA.

Αυτός είναι και ο λόγος που η Ομοσπονδία καθυστερεί την τελική ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του οικονομικού ελέγχου για το 2024, καθώς η υπόθεση θεωρείται περίπλοκη και υπό διαπραγμάτευση.

Στο νέο επεισόδιο του gmotion podast, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Στάθης Κοκκορόγιαννης συζητούν για το GP της F1 στις ΗΠΑ και για την απειλή του Μαξ Φερστάπεν στη μάχη του τίτλου, που πλέον είναι παραπάνω από υπαρκτή.