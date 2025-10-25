Αλλαγή σκηνικού στη βρετανική ομάδα, με τον Όσκαρ Πιάστρι να είναι αυτός που ανέλαβε την ευθύνη για τη σύγκρουση με τον teammate του στο σπριντ του Τέξας.

Στο GP Σιγκαπούρης, ο Λάντο Νόρις είχε ακουμπήσει τον Όσκαρ Πιάστρι στη στροφή 3 του πρώτου γύρου κι έπειτα τον προσπέρασε. Για τον Αυστραλό, αυτή ήταν μια άδικη προσπέραση, όμως δεν πήρε ποτέ τη θέση πίσω. Εν συνεχεία η McLaren θεώρησε πως μπορούσε να αποφευχθεί το συμβάν και επέβαλε εσωτερικές συνέπειες στον Νόρις. Ως αποτέλεσμα επέτρεψε στον Πιάστρι να έχει προτεραιότητα στην έξοδο από τα pits στις επόμενες κατατακτήριες δοκιμές.

Ωστόσο, στο σπριντ του Όστιν, ο Πιάστρι συγκρούστηκε με τον Νίκο Χούλκενμπεργκ στην εκκίνηση, πριν πέσει πάνω στον Νόρις, βγάζοντας και τα δύο μονοθέσια της McLaren εκτός μάχης.

Η ανάληψη ευθύνης

Στο περιθώριο του Grand Prix Μεξικού, ο Πιάστρι μίλησε για το τι συνέβη μετά το τριήμερο στο Τέξας. Ο Αυστραλός παραδέχθηκε πως μετά από εσωτερική ανασκόπηση, είχε εκείνος ένα μερίδιο ευθύνης:

«Το αναλύσαμε ξανά το συμβάν, όπως κάνουμε μετά από κάθε τριήμερο, ανεξάρτητα από το τι έχει συμβεί. Νομίζω πως υπάρχει ένας βαθμός ευθύνης από τη δική μου πλευρά στο σπριντ και ξεκινάμε αυτό το τριήμερο από λευκό χαρτί και για τους δύο. Πλέον απλώς θα αγωνιστούμε και θα δούμε ποιος θα βγει μπροστά. Οι συνέπειες για τον Λάντο έχουν αρθεί. Υπήρχαν πολλοί παράγοντες, αλλά τελικά, αυτό αποφασίστηκε», δήλωσε.

Η πίεση του Φερστάπεν δεν αποσπά την προσοχή του Πιάστρι

Παρότι ο Μαξ Φερστάπεν έχει μπει δυναμικά στη μάχη του τίτλου και πλησιάζει τους δύο οδηγούς της McLaren, ο Πιάστρι τόνισε ότι αυτό δεν αλλάζει τη φιλοσοφία του. Αυτή τη στιγμή, ο Νόρις απέχει 14 βαθμούς από τον Πιάστρι, ενώ ο Φερστάπεν βρίσκεται 40 βαθμούς πίσω.

«Στους τελευταίους αγώνες, η Red Bull και ο Μαξ έχουν βρει μια σταθερότητα που τους έλειπε. Είχαμε δει “εκλάμψεις” τέτοιας απόδοσης νωρίτερα στη χρονιά, αλλά τώρα δείχνουν πραγματικά συνεπείς. Είμαι σίγουρος ότι θα είναι και πάλι απειλή αυτό το Σαββατοκύριακο. Εμείς θα κάνουμε το καλύτερο για να πάρουμε το μέγιστο από το μονοθέσιό μας».

