Η αγωνιστική δράση συνεχίζεται στον κόσμο της Formula 1, με το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ να επισκέπτεται το Μεξικό και την πίστα Autodromo Hermanos Rodriguez.

H φετινή σεζόν της Formula 1 πλησιάζει σιγά-σιγά στο τέλος της. Απομένουν πέντε αγώνες για την ολοκλήρωση της χρονιάς και η μάχη για το πρωτάθλημα οδηγών βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο. Βρισκόμαστε στον δεύτερο από τους τέσσερις διαδοχικούς αγώνες στην Αμερική, με το Grand Prix Μεξικού το τριήμερο 24-26 Οκτωβρίου να ακολουθεί.

Το κορυφαίο μηχανοκίνητο σπορ επισκέπτεται το Autodromo Hermanos Rodriguez, εκεί που θα πραγματοποιηθεί ο εικοστός αγώνας του 2025 και η μάχη για τον τίτλο έχει πάρει φωτιά.

IT'S RACE WEEK AGAIN! 🙌



This time we're heading to the buzzing metropolis of Mexico City! 🇲🇽💪#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/SI50YsK5jd — Formula 1 (@F1) October 20, 2025

Γνωρίστε την πίστα

O πρώτος αγώνας στο Μεξικό πραγματοποιήθηκε πίσω στο 1963, με την πίστα να έχει αλλάξει σημαντικά από τότε. Στη σημερινή της μορφή, την οποία γνωρίσαμε το 2015, έχει μήκος 4.304 μέτρα και αποτελείται από 17 στροφές. Την Κυριακή οι οδηγοί θα διανύσουν 71 γύρους. H πίστα βρίσκεται σε υψόμετρο 2.285 μέτρων, ο αέρας είναι αρεός με λιγότερη περιεκτικότητα σε οξυγόνο σε σχέση με άλλες πίστες. Αυτό σημαίνει πως τα μονοθέσια θα παράγουν αεροδυναμική απόδοση ανάλογη με την πίστα της Μόντσα, παρότι θα έχουν αεροτομές και στήσιμο αλά Μονακό.

Νικητής το 2024 ήταν ο Κάρλος Σάινθ της Ferrari. Τις περισσότερες νίκες στο Μεξικό έχει ο Μαξ Φερστάπεν, με 5 συνολικά. Το ρεκόρ πίστας ανήκει στον Βάλτερι Μπότας από το 2021 με το 1:17,774.

Who else remembers this elbows-out battle between Max and Lando last season in Mexico City? ⚔️👀#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/g9QSP6Dg6x October 21, 2025

Το Τέξας άλλαξε τα δεδομένα

Στο Grand Prix ΗΠΑ είδαμε το πρωτάθλημα να παίρνει μια διαφορετική τροπή. Η νίκη του Μαξ Φερστάπεν στο σπριντ και στο Grand Prix τον έφεραν πιο κοντά στην κορυφή της βαθμολογίας οδηγών.

Την ίδια ώρα στη McLaren Racing δυσκολεύονται σημαντικά με το μονοθέσιο στα τελευταία Grand Prix. Παράλληλα λάθη των οδηγών και δυσκολία στην άντληση της μέγιστης δυνατής απόδοσης της MCL39 έχει ως αποτέλεσμα σημαντικές βαθμολογίες απώλειες.

Max really said 😲 to this Hamilton overtake



Back in 2023 Lewis sent it over the grass to get past Charles Leclerc 💨#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/4netxRMbCP October 21, 2025

Τα ελαστικά του αγώνα

Ο επίσημος προμηθευτής ελαστικών της Formula 1, Pirelli, θα διαθέσει στις ομάδες τις C5 (μαλακή), C4 (μεσαία) και C2 (σκληρή) γόμες ελαστικών στο Autodromo Hermanos Rodriguez. Δεν αποκλείεται να δούμε στρατηγικές δύο pit-stop σε μία πίστα που το χρονικό σημείο στάσης στα pits παίζει πάντα ρόλο.

H μετάδοση του αγώνα

To GP Μεξικού θα μεταδοθεί ζωντανά από το ANT1+. Ακολουθήστε όλη τη δράση του 20ου τριημέρου της σεζόν στο gMotion by Gazzetta, όπως επίσης το LIVE στις κατατακτήριες δοκιμές και στον αγώνα της Κυριακής.

Πρόγραμμα Grand Prix Μεξικού σε ώρες Ελλάδος

Παρασκευή 24 Οκτωβρίου

21:30-22:30 – Πρώτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

Σάββατο 25 Οκτωβρίου

01:00-02:30 – Δεύτερη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών (Βράδυ Παρασκευής)

20:30-21:30 – Τρίτη Περίοδος Ελεύθερων Δοκιμών

Κυριακή 26 Οκτωβρίου

00:00-01:00 – Κατατακτήριες Δοκιμές (LIVE 23:40 Βράδυ Σαββάτου)

22:00 – Αγώνας (LIVE 21:30)

Στο νέο επεισόδιο του gmotion podast, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Στάθης Κοκκορόγιαννης συζητούν για το GP της F1 στις ΗΠΑ και για την απειλή του Μαξ Φερστάπεν στη μάχη του τίτλου, που πλέον είναι παραπάνω από υπαρκτή.