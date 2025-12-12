Η γερμανική ομάδα δεν θέλει να ξεκινήσει τη νέα εποχή της Formula 1 με έναν μεγάλο στόχο στην πλάτη.

Η Mercedes-AMG επιχειρεί να χαμηλώσει τους τόνους μετά τις φήμες που τη θέλουν ως το απόλυτο φαβορί ενόψει της νέας εποχής της Formula 1 το 2026. Με τις ριζικές αλλαγές σε κινητήρες και αεροδυναμική, αρκετοί στο paddock θεωρούν ότι η ομάδα από το Μπράκλεϊ θα επαναλάβει την κυριαρχία του 2014.

Όμως η γερμανική ομάδα επιμένει πως τίποτα δεν θεωρείται δεδομένο παρά το γεγονός πως η προϊστορία είναι με το μέρος της.

Ο Βολφ δεν θέλει τον τίτλο του «φαβορί»

Ο επικεφαλής και CEO της Mercedes-AMG F1, Τότο Βολφ, έσπευσε να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, υπογραμμίζοντας ότι η ομάδα του δεν πρόκειται να αποδεχθεί τον ρόλο του φαβορί χωρίς να αποδείξει την αξία της εντός πίστας.

«Ποτέ δεν είμαστε σίγουροι. Είμαστε άνθρωποι του μισοάδειου ποτηριού. Η McLaren ήταν η καλύτερη ομάδα φέτος με δική μας μονάδα ισχύος, άρα αν ο κινητήρας είναι όντως κορυφαίος, πρέπει πρώτα να νικήσουμε τις McLaren, Williams και Alpine», είπε στο podcast της F1 με τίτλο «Beyond the Grid».

Ο Βολφ υπενθύμισε επίσης ότι οι αντίπαλοι είχαν περισσότερες ώρες αεροδυναμικών δοκιμών λόγω χαμηλότερης θέσης στο πρωτάθλημα: «Κάποιοι θα φέρουν λύσεις που ίσως δεν έχουμε εντοπίσει. Δεν μπορείς να θεωρείς τίποτα δεδομένο».

Για τις φήμες που ήδη «τρέχουν» στο paddock, ήταν ξεκάθαρος: «Αυτά είναι όλα κουτσομπολιό, είναι επικίνδυνα λόγια. Κάποιος, κάπου, σε άλλη ομάδα ή από άλλο προμηθευτή θα πει “σας βάζουμε φαβορί, αλλά εμείς ερχόμαστε”. Για αυτό δεν παρασυρόμαστε από όσα ακούγονται στα κομμωτήρια».

Drop your favourite Merc reaction pics below 👇 We’ll go first… pic.twitter.com/aGDBMIRtHc — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) December 11, 2025

Οι νέοι κινητήρες θα κρίνουν πολλά

Ο Χιούελ Τόμας, επικεφαλής των Mercedes High Performance Powertrains, παραδέχθηκε ότι πάντα υπάρχει πιθανότητα κάποια ομάδα να ανακαλύψει ένα τεχνικό «παράθυρο» που θα της δώσει προβάδισμα.

«Πάντα είναι πιθανό. Το νέο πλαίσιο έχει σχεδιαστεί για να περιορίζει τέτοιες αποκλίσεις, αλλά ποτέ δεν ξέρεις ποιος θα βρει κάτι απρόσμενο», ανέφερε αρχικά.

Όσο για το αν η Mercedes ωφελείται από το ότι θα τροφοδοτεί τρεις πελατειακές ομάδες το 2026 — McLaren, Williams και Alpine — ο Τόμας τόνισε ότι δεν υπάρχει απόλυτη απάντηση.

«Με περισσότερες ομάδες παίρνεις περισσότερα δεδομένα και περισσότερα χιλιόμετρα. Αυτό είναι πολύτιμο. Από την άλλη, πρέπει να λάβουμε αποφάσεις νωρίτερα και να κατασκευάσουμε περισσότερο hardware. Υπάρχει μια “χρυσή τομή”, αλλά πιστεύω ότι βρίσκεται πιο κοντά στο τέσσερα παρά στο ένα».