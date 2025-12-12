Τη δεύτερη συνεχόμενη θητεία ξεκινάει έχοντας ήδη μετρήσει μεγάλες επιτυχίες στο μηχανοκίνητο αθλητισμό αλλά και αρκετό δράμα.

Ο Μοχάμεντ Μπεν Σουλαγιέμ εξασφάλισε δεύτερη συνεχόμενη θητεία στην προεδρία της FIA, μετά την ολοκλήρωση των εκλογών που διεξήχθησαν στην Τασκένδη του Ουζμπεκιστάν. Η ψηφοφορία έλαβε χώρα λίγες ώρες πριν την απονομή των βραβείων για το 2025.

Ο 64χρονος πρόεδρος της ομοσπονδίας ανανέωσε τη θητεία του για ακόμη τέσσερα χρόνια, σε μια διαδικασία που προκάλεσε έντονη συζήτηση και αντιδράσεις τόσο εντός όσο και εκτός του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Οι υποψήφιοι που δεν υπήρχαν

Παρά το γεγονός ότι αρχικά υπήρχαν τρεις ενδιαφερόμενοι προς υποψηφιότητα αντίπαλοι (σ.σ. ο πρώην αγωνοδίκες της FIA Τιμ Μάιερ, η οδηγός αγώνων Λόρα Βιλάρ και η Βιρζινί Φιλιππό), κανείς τους δεν κατάφερε να καταθέσει πλήρη υποψηφιότητα. Σύμφωνα με τον κανονισμό, κάθε υποψήφιος οφείλει να συγκροτήσει ομάδα επτά αντιπροέδρων από τις έξι παγκόσμιες περιοχές της FIA.

Ωστόσο, η μοναδική επιλέξιμη αντιπρόεδρος από τη Νότια Αμερική, Φαμπιάνα Έκλεστον (σύζυγος του Μπέρνι Έκλεστον), είχε ήδη δηλώσει στήριξη στον Σουλαγιέμ, αποκλείοντας ουσιαστικά κάθε εναλλακτικό σχήμα.

Following a vote of the General Assembly in Tashkent, Republic of Uzbekistan, Mohammed Ben Sulayem has been re-elected as President of the FIA for his second four-year term, alongside Deputy President for Sport Malcolm Wilson OBE, Deputy President for Automobile Mobility and… pic.twitter.com/jLpU2NU3fW December 12, 2025

Η διαδικασία χαρακτηρίστηκε από τον Μάιερ ως «ψευδαίσθηση δημοκρατίας», υποστηρίζοντας ότι ενδέχεται να ασκήθηκαν πιέσεις ή παροχές σε αξιωματούχους της Νότιας Αμερικής για να μην στηρίξουν άλλες υποψηφιότητες. Την ίδια στιγμή, η Βιλάρ προχώρησε σε νομική προσφυγή κατά της FIA, με γαλλικό δικαστήριο να κρίνει ότι απαιτείται πλήρης δίκη. Η ακροαματική διαδικασία έχει οριστεί για τις 16 Φεβρουαρίου, με την ακύρωση των σημερινών εκλογών να παραμένει ένα πιθανό ενδεχόμενο.

Η εποχή Σουλαγιέμ συνεχίζεται

Η επανεκλογή του Σουλαγιέμ διατηρεί την ηγεσία της FIA σε μια περίοδο που οι αποφάσεις της επηρεάζουν άμεσα την πορεία κορυφαίων πρωταθλημάτων όπως η Formula 1, ενώ οι συζητήσεις για διαφάνεια, θεσμικές διαδικασίες και συμμετοχικότητα εντείνονται.