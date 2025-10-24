Ο Πέδρο Ακόστα με την ΚΤΜ ήταν πολύ γρήγορος στη Σεπάνγκ ενώ πολλά μεγάλα ονόματα έμειναν εκτός Q2.

Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP ταξίδεψε από τη Μελβούρνη στη Σεπάνγκ για τον 20ό αγώνα της χρονιάς, το Grand Prix Μαλαισίας. Ωστόσο, υπήρχαν αρκετές και σημαντικές απουσίες, αφού δεν έτρεξαν λόγω τραυματισμού τόσο φετινός πρωταθλητής Μαρκ Μάρκεθ όσο και ο περσινός, Χόρχε Μαρτίν.

Στην περίοδο των χρονομετρημένων δοκιμών, η οποία καθορίζει τα δύο γκρουπ αναβατών που θα πάρουν μέρος στο Q1 και στο Q2 των κατατακτήριων δοκιμών, ο καλύτερο χρόνος σημειώθηκε από τον Πέδρο Ακόστα της KTM στα τελευταία λεπτά της περιόδου, που η δράση ήταν φρενήρης στην πίστα, καθώς μια ελαφριά βροχή νωρίτερα «συμπίεσε» το χρόνο που είχαν οι αναβάτες στη διάθεσή τους. Ο Ακόστα είχε σημειώσει πτώση νωρίτερα, που δεν φάνηκε να τον επηρεάζει ιδιαίτερα.

Ο Ζοάν Ζαρκό με την LCR Honda πήρε τη 2η θέση, μπροστά από τον Τζακ Μίλερ της Pramac. Ο Τζοάν Μιρ με την εργοστασιακή Honda έφτασε μέχρι την 4η θέση, με τον Φάμπιο Κουαρταραρό της Yamaha να παίρνει την 5η. Το δίδυμο της VR46 Ducati ακολούθησε, με τον Φάμπιο ντι Τζιαναντόνιο μπροστά από τον Φράνκο Μορμπιντέλι και οι Πολ Εσπαργκαρό, Άλεξ Μάρκεθ και Άλεξ Ρινς έκλεισαν τη 10άδα των αναβατών που πέρασαν απευθείας στο Q2.

Το Q1 θα έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον (θα αρχίσει στις 5:50 το πρωί σε ώρα Ελλάδας), καθώς σε αυτό θα βρίσκονται μερικά ηχηρά ονόματα, όπως ο Πέκο Μπανάια, ο Μάρκο Μπετζέκι και ο νικητής του προηγούμενου αγώνα Ραούλ Φερνάντεθ.

Αποτελέσματα