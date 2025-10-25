O Βρετανός μπορεί να μην έχει ανέβει στο βάθρο στη φετινή χρονιά της Formula 1, όμως βλέπει μόνο θετικά σημάδια στην πρόοδο της Scuderia.

Το τριήμερο στο Όστιν είχε δύο όψεις για τη Ferrari και τον Βρετανό επτά φορές παγκόσμιο πρωταθλητή. Μετά από ένα ενθαρρυντικό ξεκίνημα στο FP1, ο Χάμιλτον δυσκολεύτηκε στις κατατακτήριες του Αγώνα Σπριντ, όπου περιορίστηκε στην 8η θέση. Παρ’ όλα αυτά, στον αγώνα του Σαββάτου ανέβηκε στην 4η θέση, έπειτα από μάχες και μια αποφασιστική προσπέραση επί του Σαρλ Λεκλέρ.

Την Κυριακή, ο Χάμιλτον συνέχισε σε παρόμοιο ρυθμό και ολοκλήρωσε τον αγώνα στην 4η θέση, έχοντας ξεκινήσει από την τρίτη σειρά της εκκίνησης με έναν γύρο στο Q3 που ήταν ταχύτερος από τον αντίστοιχο των κατατακτήριων σπριντ.

Ικανοποίηση για την πρόοδο της Ferrari

Μιλώντας για τον αγώνα του στο Όστιν, ο Χάμιλτον εμφανίστηκε ιδιαίτερα χαρούμενος με την απόδοσή του. Ένας βασικός τομέας στον οποίο εστίασε ήταν το μονοθέσιο, το οποίο ήταν πιο φιλικό από προηγούμενα Grand Prix.

«Ναι, σίγουρα ένιωσα καλύτερα στον αγώνα του Τέξας. Νομίζω ότι μετά το FP1 πήγαμε κάπως προς τη λάθος κατεύθυνση με το set-up και δεν είχα τον ρυθμό που είχα στην αρχή του Σαββάτου για το υπόλοιπο του τριημέρου».

Αν και δεν κατάφερε να ανέβει ακόμη στο βάθρο με τη Ferrari –παραμένει χωρίς podium μετά από 19 αγώνες– ο Βρετανός τόνισε ότι η ομάδα έχει σημειώσει σαφή πρόοδο: «Υπήρχαν πολλά θετικά σήμερα. Η στρατηγική με άφησε λίγο εκτεθειμένο και βρέθηκα 10 δευτερόλεπτα πίσω, κάτι που ήταν απογοητευτικό. Παρ’ όλα αυτά, πήραμε καλούς βαθμούς για την ομάδα».

Υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης

Ο Χάμιλτον υπογράμμισε πως το σημαντικότερο είναι ότι νιώθει πλέον πιο άνετα με το μονοθέσιο και βλέπει πρόοδο σε όλους τους τομείς:

«Υπάρχει σίγουρα μια θετική τάση. Προχωράμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Αισθάνομαι πολύ καλύτερα μέσα στο μονοθέσιο. Θα κάνω μια πιο εις βάθος ανάλυση για να καταλάβω πώς μπορώ να αποδώσω ακόμα καλύτερα και να φέρω το μονοθέσιο σε ένα πιο δυνατό σημείο. Συνολικά, ήταν μια αρκετά καλή εμφάνιση και η ομάδα έκανε εξαιρετική δουλειά».

Ωστόσο ακόμα ψάχνει το πρώτο του βάθρο σε Grand Prix με την κόκκινη αγωνιστική φόρμα: «Αν μπορέσω να ανέβω στο βάθρο ή να βοηθήσω την ομάδα να εξασφαλίσει τη δεύτερη θέση στο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών, θα είναι ένα πολύ καλό φινάλε στη χρονιά. Το βασικό είναι να τερματίσουμε μπροστά από τη Mercedes».

