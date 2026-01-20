Skoda Auto: Στην 3η θέση των πωλήσεων στην Ευρώπη το 2025

Η τσεχική μάρκα παρέδωσε περισσότερα από 1 εκατομμύριο οχήματα παγκοσμίως, σημειώνοντας αύξηση 12,7% και ενισχύοντας τη θέση της στην ηλεκτροκίνηση.

Η Skoda Auto ολοκλήρωσε το 2025 καταγράφοντας την ισχυρότερη εμπορική της επίδοση των τελευταίων έξι ετών. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία που ανακοινώθηκαν, η εταιρεία παρέδωσε συνολικά 1.043.900 οχήματα παγκοσμίως, μέγεθος που μεταφράζεται σε αύξηση 12,7% σε σχέση με το 2024.

Πρωταγωνιστικός ρόλος στην Ευρώπη

Το σημαντικότερο ορόσημο για τη Skoda το 2025 ήταν η ανάδειξή της ως η τρίτη πιο εμπορική μάρκα στην Ευρώπη (ΕΕ 27+3). Με 836.200 παραδόσεις στη γηραιά ήπειρο και αύξηση 9,9%, η μάρκα εδραιώνει τη θέση της ανάμεσα στους κορυφαίους κατασκευαστές, έχοντας ως βασικούς πυλώνες τη Δυτική και την Κεντρική Ευρώπη. Στη Γερμανία, που αποτελεί τη μεγαλύτερη αγορά της παγκοσμίως, η Skoda κατέγραψε 211.100 παραδόσεις (+12,8%).

Επιτάχυνση της ηλεκτροκίνησης

Η στρατηγική «Next Level – Skoda Strategy 2030» απέδωσε καρπούς στον τομέα των οχημάτων μηδενικών και χαμηλών ρύπων. Οι παραδόσεις των αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων (BEV) υπερδιπλασιάστηκαν σημειώνοντας άνοδο 119,8%, ενώ ανάλογη πορεία ακολούθησαν και τα plug-in υβριδικά (PHEV) με αύξηση 108,6%. Το Skoda Elroq αναδείχθηκε σε πρωταγωνιστή, αποτελώντας το δεύτερο πιο δημοφιλές ηλεκτρικό μοντέλο στην Ευρώπη για το 2025.

Η πορεία των μοντέλων

Η Octavia παρέμεινε το παγκόσμιο best-seller της μάρκας με 190.300 μονάδες, παρά τη μικρή πτώση (-11,8%) λόγω της μετάβασης στη νέα γενιά. Ακολούθησαν το Kodiaq με 130.400 παραδόσεις (+25,7%) και το Kamiq με 122.300 μονάδες (+5,9%). Αξιοσημείωτη είναι η πορεία του Fabia, το οποίο κατέγραψε άνοδο 23%, φτάνοντας τις 116.100 παραδόσεις.

Διεθνής επέκταση και ορόσημα

Εκτός Ευρώπης, η Skoda πέτυχε ιστορικό ρεκόρ στην Ινδία με 70.600 παραδόσεις (+96,1%), ενώ ξεκίνησε τη δραστηριότητά της στο Βιετνάμ και ενίσχυσε την παρουσία της στη Μέση Ανατολή (Ομάν, Σαουδική Αραβία). Παράλληλα, το 2025 η εταιρεία γιόρτασε την παραγωγή της 1.000.000ής Octavia τέταρτης γενιάς, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική επιτυχία του μοντέλου.

Για το 2026, η Skoda Auto στοχεύει στη διατήρηση της αναπτυξιακής της τροχιάς, επενδύοντας περαιτέρω στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στη διεύρυνση της ηλεκτρικής της γκάμας, με στόχο να καταστήσει την ηλεκτροκίνηση πιο προσιτή σε ένα ευρύτερο κοινό.