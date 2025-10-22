Ο αγώνας της Formula 1 στο Τέξας ήταν η αφορμή για τον οδηγό της McLaren Racing να μιλήσει για έναν κανονισμό που θεωρεί άδικο.

Ο Λάντο Νόρις δεν έκρυψε την απογοήτευσή του μετά το Grand Prix ΗΠΑ για έναν συγκεκριμένος κανονισμός. Αυτός αφορά τα όρια πίστας, με τον Βρετανό να χρησιμοποιεί μεγάλους χαρακτηρισμούς.

Κατά τη διάρκεια του αγώνα των 56 γύρων, ο Νόρις βγήκε εκτός ορίων πίστας και δέχθηκε λευκή/μαύρη σημαία από τη Διεύθυνση Αγώνα. Αυτό τον ξάφνιασε μιας τις περισσότερες φορές που συνέβη αυτό ήταν στη μάχη με τον Σαρλ Λεκλέρ της Ferrari. Στη στροφή 13 ο Νόρις αναγκάστηκε να βγει εκτός πίστας, μιας και ο Μονεγάσκος του έκλεισε τη γραμμή και δεν ήθελε να έχουν επαφή.

Το ξέσπασμα του Νόρις

Παρότι κατάφερε να αποφύγει την ποινή των πέντε δευτερολέπτων, ο Νόρις επέκρινε τους κανονισμούς, υποστηρίζοντας πως δεν ενθαρρύνουν το πραγματικό racing:

«Οι στροφές όπου ήταν πιο εύκολο να βγεις εκτός ήταν η 9η, στην κορυφή του λόφου, και οι δύο τελευταίες. Νομίζω πως μέχρι τον 10ο γύρο είχα ήδη τρεις προειδοποιήσεις, οπότε δεν είχα βάλει τον εαυτό μου στην καλύτερη θέση. Αλλά μία από αυτές ήταν επειδή έδινα μάχη με άλλον οδηγό. Ειλικρινά, αυτός είναι ένας από τους πιο ανόητους κανονισμούς που έχουμε. Μας λένε να δίνουμε μάχες, και όταν το κάνουμε, μας τιμωρούν γι’ αυτό».

Η έλλειψη της λογικής

Ο οδηγός της McLaren ανέφερε ακόμη ότι δέχθηκε προειδοποίηση σε μία απόπειρα προσπέρασης από την εξωτερική, παρότι έχασε χρόνο στην προσπάθεια:

«Δεν έχει λογική. Αν προσπαθείς να προσπεράσεις και χάνεις χρόνο, δεν πρέπει να παίρνεις προειδοποίηση. Ειδικά στην 19η στροφή, με τον άνεμο, ήταν πολύ δύσκολο να κρατήσεις το μονοθέσιο εντός ορίων. Έκανα μερικά λάθη νωρίς, γι’ αυτό στο τέλος ήμουν πιο προσεκτικός, ήξερα πως άλλη μία παράβαση θα σήμαινε ποινή. Αλλά πήρα τα ρίσκα που χρειαζόταν», πρόσθεσε ο Νόρις.

Ο Βρετανός κατάφερε να τερματίσει στη 2η θέση τον αγώνα στο Τέξας και πλέον βρίσκεται 14 βαθμούς πίσω από τον Όσκαρ Πιάστρι στη βαθμολογία.

Στο νέο επεισόδιο του gmotion podast, που είναι χορηγία της Ford, οι Κώστας Παστρίμας και Στάθης Κοκκορόγιαννης συζητούν για το GP της F1 στις ΗΠΑ και για την απειλή του Μαξ Φερστάπεν στη μάχη του τίτλου, που πλέον είναι παραπάνω από υπαρκτή.