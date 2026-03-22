Ducati Factory Made: Διαλέγεις εσύ πώς θα είναι το δικό σου Multistrada V4

Η Ducati παρουσιάζει ένα νέο πρόγραμμα, που για πρώτη φορά επιτρέπει τη διαμόρφωση της μοτοσικλέτας σας απευθείας στη γραμμή παραγωγής του Borgo Panigale.

Το πρόγραμμα Ducati Factory Made (DFM) κάνει το ντεμπούτο του στην Ευρώπη με το μοντέλο Multistrada V4 και δίνει στους ιδιοκτήτες του τη δυνατότητα να διαμορφώσουν τη μοτοσικλέτα των ονείρων τους με σχεδόν εξατομικευμένες λεπτομέρειες κατά τη στιγμή της παραγγελίας και με επιλογές που εγκαθίστανται απευθείας στη γραμμή παραγωγής. Αυτό σημαίνει πως με το Ducati Factory Made η μοτοσικλέτα παραδίδεται όπως επιθυμεί ο πελάτης, χωρίς την ανάγκη περαιτέρω παρεμβάσεων ή τροποποιήσεων μετά την πώληση. Η συναρμολόγηση διασφαλίζει ομοιομορφία συναρμογής και υψηλά πρότυπα ποιότητας, σύμφωνα με τις διαδικασίες της Ducati.

Μεταξύ των κύριων καινοτομιών που εισάγει το εν λόγω πρόγραμμα είναι τα χρώματα, που επιτρέπουν στους πελάτες να εκφράσουν το στυλ τους μέσα από διάφορους συνδυασμούς. Η γκάμα χρωμάτων εκτείνεται από τα Icone, που συμβολίζουν την παράδοση της Ducati, μέχρι τα γυαλιστερά της σειράς Style, που ενισχύουν την κομψότητα και τα ματ της συλλογής Sophistication, σχεδιασμένα για όσους αναζητούν μια αποκλειστική και ξεχωριστή πινελιά. Όσοι θέλουν να τονίσουν τη σπορ ψυχή της μοτοσικλέτας τους μπορούν να επιλέξουν τα χρώματα Performance ή τα αποκλειστικά Ducati Corse, εμπνευσμένα από τις αγωνιστικές μοτοσικλέτες του MotoGP.

Το πρόγραμμα Ducati Factory Made σηματοδοτεί επίσης ένα νέο κεφάλαιο στη συνεργασία μεταξύ του κατασκευαστή του Borgo Panigale και της Lamborghini, η οποία έχει ήδη οδηγήσει στις ειδικές εκδόσεις των Diavel 1260, Streetfighter V4 και Panigale V4. Μεταξύ των διαθέσιμων προσαρμογών χρωμάτων, το πρόγραμμα περιλαμβάνει μερικές από τις εμβληματικές και αποκλειστικές επιλογές Ad Personam της Lamborghini: Viola Pasifae, Arancio Xanto, Giallo Belenus, Blu Uranus και Verde Scandal. Σε τεχνικό επίπεδο, το Ducati Factory Made προσφέρει μια μεγάλη γκάμα εξαρτημάτων, όπως χυτές ζάντες σε πολλά χρώματα, σφυρήλατες από ελαφρύ κράμα ή ακτινωτές, καθώς και επιλογές χρωμάτων για το υποπλαίσιο και τις δαγκάνες φρένων. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης επιλογές διαμόρφωσης ύψους για τη σέλα και την ανάρτηση, προσφέροντας ένα σχεδόν χειροποίητο επίπεδο προσαρμογής απευθείας από το εργοστάσιο.

Το πρόγραμμα προσφέρει φυσικά τη δυνατότητα επιλογής συνδυασμών επιλογών αξεσουάρ από τα γνωστά πακέτα Touring, Adventure, Sport, Tech και Enduro για να συνδυάσετε στυλ, άνεση και απόδοση ανάλογα με τις προτιμήσεις σας. Το DFM προσφέρει επίσης τη δυνατότητα προσαρμογής των μοντέλων Multistrada V4 Pikes Peak και RS, τα οποία διαθέτουν ειδικό εξοπλισμό και χρώματα. Σε αυτήν την περίπτωση, ο διαμορφωτής επιτρέπει στους ιδιοκτήτες να επιλέξουν εργονομικές επιλογές ή τεχνικές λεπτομέρειες, όπως πρόσθετα φώτα και επιπλέον εξαρτήματα από ανθρακονήματα. Το Ducati Factory Made είναι ήδη ενεργό στην επίσημη ιστοσελίδα της Ducati, όπου μπορείτε να δημιουργήσετε το Multistrada V4 των ονείρων σας.