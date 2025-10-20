Ο Βρετανός οδηγός της McLaren παραδέχθηκε ότι η δεύτερη θέση ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσε να πάρει στο Grand Prix ΗΠΑ.

Στους 14 βαθμούς μείωσε τη διαφορά από τον Όσκαρ Πιάστρι ο Λάντο Νόρις, μετά τη 2η θέση που πήρε στο Grand Prix ΗΠΑ. Ο Βρετανός οδηγός της McLaren έδωσε επί πολλούς γύρους μάχη με τον Σαρλ Λεκλέρ της Ferrari, τον οποίο κατάφερε να περάσει πέντε γύρους πριν την καρό σημαία.

«Έδωσα μία καλή μάχη με τον Σαρλ, πάλεψε σκληρά. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Νόμιζα ότι τα πράγματα θα ήταν πιο εύκολα μετά την πρώτη προσπέραση. Περίμενα επίσης πιο εύκολη τη διαδικασία να τον περάσω στο τέλος, όμως τα πράγματα δεν εξελίχθηκαν έτσι. Ο Σαρλ έκανε έναν πολύ καλό αγώνα. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε περισσότερα σήμερα από τη δεύτερη θέση», παραδέχθηκε ο Νόρις.

Πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στο Μεξικό, όπου θα διεξαχθεί την Κυριακή 26 Οκτωβρίου το 20ό από τα 24 Grand Prix της σεζόν.