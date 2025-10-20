F1: Οι βαθμολογίες μετά το GP ΗΠΑ

Κώστας Παστρίμας
Κάθε αγώνας που περνάει φέρνει τον Μαξ Φερστάπεν όλο και πιο κοντά στους Όσκαρ Πιάστρι και Λάντο Νόρις και το πρωτάθλημα παίρνει φωτιά.

Το Grand Prix ΗΠΑ αποτέλεσε άλλο ένα επεισόδιο στο «γκρανγκινιολικό» όπως προβλέπεται τελευταίο μέρος του φετινού πρωταθλήματος της Formula 1. Η νίκη του Μαξ Φερτστάπεν -3η νίκη στους τελευταίους 4 αγώνες- και η κακή εμφάνιση του Όσκαρ Πιάστρι, που έμεινε στην 5η θέση, προκάλεσαν σημαντική μείωση των διαφορών ανάμεσα στους τρεις πρώτους της βαθμολογίας. Ο Πιάστρι διατηρεί το προβάδισμα, αλλά πλέον μόνο κατά 14 βαθμούς από τον Λάντο Νόρις.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακό όμως είναι αυτό που συμβαίνει με τον Φερστάπεν. Πριν από 4 αγώνες, η διαφορά του από την κορυφή ήταν 104 βαθμοί και τώρα, με πέντε grand prix να απομένουν (και δύο Σπριντ), η διαφορά αυτή έχει πέσει στους 40 βαθμούς. Και γνωρίζοντας ποιος είναι ο Μαξ Φερστάπεν, οι επόμενοι αγώνες θα έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών

ΘΟΔΗΓΟΣΟΜΑΔΑΒΑΘΜΟΙ
1Oscar PiastriMcLaren346
2Lando NorrisMcLaren332
3Max VerstappenRed Bull Racing306
4George RussellMercedes252
5Charles LeclercFerrari192
6Lewis HamiltonFerrari142
7Kimi AntonelliMercedes89
8Alexander AlbonWilliams73
9Nico HulkenbergKick Sauber41
10Isack HadjarRacing Bulls39
11Carlos SainzWilliams38
12Fernando AlonsoAston Martin37
13Lance StrollAston Martin32
14Liam LawsonRacing Bulls30
15Esteban OconHaas F1 Team28
16Yuki TsunodaRed Bull Racing28
17Pierre GaslyAlpine20
18Oliver BearmanHaas F1 Team20
19Gabriel BortoletoKick Sauber18
20Franco ColapintoAlpine0
21Jack DoohanAlpine0

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών

ΘΟΜΑΔΑΒΑΘΜΟΙ
1McLaren678
2Mercedes341
3Ferrari334
4Red Bull Racing331
5Williams111
6Racing Bulls72
7Aston Martin69
8Kick Sauber59
9Haas F1 Team48
10Alpine20

