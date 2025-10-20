Κάθε αγώνας που περνάει φέρνει τον Μαξ Φερστάπεν όλο και πιο κοντά στους Όσκαρ Πιάστρι και Λάντο Νόρις και το πρωτάθλημα παίρνει φωτιά.

Το Grand Prix ΗΠΑ αποτέλεσε άλλο ένα επεισόδιο στο «γκρανγκινιολικό» όπως προβλέπεται τελευταίο μέρος του φετινού πρωταθλήματος της Formula 1. Η νίκη του Μαξ Φερτστάπεν -3η νίκη στους τελευταίους 4 αγώνες- και η κακή εμφάνιση του Όσκαρ Πιάστρι, που έμεινε στην 5η θέση, προκάλεσαν σημαντική μείωση των διαφορών ανάμεσα στους τρεις πρώτους της βαθμολογίας. Ο Πιάστρι διατηρεί το προβάδισμα, αλλά πλέον μόνο κατά 14 βαθμούς από τον Λάντο Νόρις.

Ιδιαίτερα εντυπωσιακό όμως είναι αυτό που συμβαίνει με τον Φερστάπεν. Πριν από 4 αγώνες, η διαφορά του από την κορυφή ήταν 104 βαθμοί και τώρα, με πέντε grand prix να απομένουν (και δύο Σπριντ), η διαφορά αυτή έχει πέσει στους 40 βαθμούς. Και γνωρίζοντας ποιος είναι ο Μαξ Φερστάπεν, οι επόμενοι αγώνες θα έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών

Θ ΟΔΗΓΟΣ ΟΜΑΔΑ ΒΑΘΜΟΙ 1 Oscar Piastri McLaren 346 2 Lando Norris McLaren 332 3 Max Verstappen Red Bull Racing 306 4 George Russell Mercedes 252 5 Charles Leclerc Ferrari 192 6 Lewis Hamilton Ferrari 142 7 Kimi Antonelli Mercedes 89 8 Alexander Albon Williams 73 9 Nico Hulkenberg Kick Sauber 41 10 Isack Hadjar Racing Bulls 39 11 Carlos Sainz Williams 38 12 Fernando Alonso Aston Martin 37 13 Lance Stroll Aston Martin 32 14 Liam Lawson Racing Bulls 30 15 Esteban Ocon Haas F1 Team 28 16 Yuki Tsunoda Red Bull Racing 28 17 Pierre Gasly Alpine 20 18 Oliver Bearman Haas F1 Team 20 19 Gabriel Bortoleto Kick Sauber 18 20 Franco Colapinto Alpine 0 21 Jack Doohan Alpine 0

Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών