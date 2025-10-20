F1: Οι βαθμολογίες μετά το GP ΗΠΑ
Το Grand Prix ΗΠΑ αποτέλεσε άλλο ένα επεισόδιο στο «γκρανγκινιολικό» όπως προβλέπεται τελευταίο μέρος του φετινού πρωταθλήματος της Formula 1. Η νίκη του Μαξ Φερτστάπεν -3η νίκη στους τελευταίους 4 αγώνες- και η κακή εμφάνιση του Όσκαρ Πιάστρι, που έμεινε στην 5η θέση, προκάλεσαν σημαντική μείωση των διαφορών ανάμεσα στους τρεις πρώτους της βαθμολογίας. Ο Πιάστρι διατηρεί το προβάδισμα, αλλά πλέον μόνο κατά 14 βαθμούς από τον Λάντο Νόρις.
Ιδιαίτερα εντυπωσιακό όμως είναι αυτό που συμβαίνει με τον Φερστάπεν. Πριν από 4 αγώνες, η διαφορά του από την κορυφή ήταν 104 βαθμοί και τώρα, με πέντε grand prix να απομένουν (και δύο Σπριντ), η διαφορά αυτή έχει πέσει στους 40 βαθμούς. Και γνωρίζοντας ποιος είναι ο Μαξ Φερστάπεν, οι επόμενοι αγώνες θα έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Οδηγών
|Θ
|ΟΔΗΓΟΣ
|ΟΜΑΔΑ
|ΒΑΘΜΟΙ
|1
|Oscar Piastri
|McLaren
|346
|2
|Lando Norris
|McLaren
|332
|3
|Max Verstappen
|Red Bull Racing
|306
|4
|George Russell
|Mercedes
|252
|5
|Charles Leclerc
|Ferrari
|192
|6
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|142
|7
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|89
|8
|Alexander Albon
|Williams
|73
|9
|Nico Hulkenberg
|Kick Sauber
|41
|10
|Isack Hadjar
|Racing Bulls
|39
|11
|Carlos Sainz
|Williams
|38
|12
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|37
|13
|Lance Stroll
|Aston Martin
|32
|14
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|30
|15
|Esteban Ocon
|Haas F1 Team
|28
|16
|Yuki Tsunoda
|Red Bull Racing
|28
|17
|Pierre Gasly
|Alpine
|20
|18
|Oliver Bearman
|Haas F1 Team
|20
|19
|Gabriel Bortoleto
|Kick Sauber
|18
|20
|Franco Colapinto
|Alpine
|0
|21
|Jack Doohan
|Alpine
|0
Βαθμολογία Πρωταθλήματος Κατασκευαστών
|Θ
|ΟΜΑΔΑ
|ΒΑΘΜΟΙ
|1
|McLaren
|678
|2
|Mercedes
|341
|3
|Ferrari
|334
|4
|Red Bull Racing
|331
|5
|Williams
|111
|6
|Racing Bulls
|72
|7
|Aston Martin
|69
|8
|Kick Sauber
|59
|9
|Haas F1 Team
|48
|10
|Alpine
|20